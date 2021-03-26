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Сабитов: «У российской молодёжки не будет расслабленности в матче с Францией»

26 Марта 2021, 10:00,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу сборной России (до 21 года) над сверстниками из Исландии со счетом 4:1 в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

- Наша молодёжная сборная не затерялась бы в Российской Премьер-лиге, а сборная Исландии по уровню игры даже не команда ФНЛ. Первый тайм мы провели лучше, чем второй. До перерыва наши доминировали, владели инициативой, загнали исландцев на чужую половину поля и забили три мяча. В начале второго тайма провели ещё один гол, пошли замены, и дальше при большом преимуществе в счёте бежать было особо уже некуда. Да, можно было не пропустить и забить даже больше, но и так хорошо, что победили с крупным счётом. Не стоит забывать, что разница мячей может сказаться при подсчёте дополнительных показателей для определения, кто выйдет в плей-офф при равенстве очков в группе.

Все россияне в матче с исландцами сыграли хорошо. Сразу бросился в глаза огромный настрой наших ребят – у них горели глаза с первых же минут. Они прессинговали соперников на чужой половине поля и старались быстро отбирать мяч, чтобы сразу проводить ответные атаки.

В первую очередь понравились два крайних полузащитника Лесовой и Макаров, которые смотрелись очень классно. Они были инвертированными вингерами: левша играл на правом фланге, а правша – на левом. Их смещения в середину представляли для исландцев большую опасность. Макаров и Лесовой владеют блестящим дриблингом и хорошим чутьём мяча. Это был как раз тот случай, когда футболист, обыгрывая двух-трёх игроков соперника, не выпадал из общекомандных действий.

Галактионов молодец, что нашёл нужные слова, после которых ребята вышли на поле и сделали то, что и должны были сделать. В группе с четырьмя командами очень важно выиграть первый матч, иначе потом тяжело в двух оставшихся играх наверстать упущенное. Крупная победа придаст нашим уверенности. Не думаю, что будет расслабленность во встрече с Францией, которая проиграла первый матч. Но придётся в любом случае не просто. Лигу 1 не зря называют в Европе «лигой талантов», поскольку в ней выступает множество сильных молодых футболистов.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Равиль Сабитов, Молодёжная сборная России, сборная России U-21
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