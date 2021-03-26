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Молодёжка Франции проиграла Дании, португальцы сильнее Хорватии

26 Марта 2021, 00:54,

Соперники российской молодёжки по финальной части Евро-2021, сборные Франции и Дании провели первый поединок на турнире. Неожиданно три очка достались датчанам, которые победили со счетом 1:0. Андерс Дрейер стал автором единственного гола на 75-й минуте.

В параллельной игре португальцы одолели Хорватию с таким же результатом. Мяч забил Фабиу Виейра на экваторе второго тайма.

Протокол игры  
Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года)
    75' Дрейер Андерс (0:1)
Лафон Альбан Фофана Уэсли Кунде Жюль Бадьяшиль Бенуа Трюффер Адриен Камавинга Эдуардо   57'   77' (Лорьенте Арман (   77') Камара Бубакар   63' (Чуамени Орельен (   63') Гендузи Маттео   63' (Иконе Жонатан (   63') Февр Ромен   77' (Сумаре Бубакари (   77') Эдуар Одсонн   62' (Коло-Муани Рандаль (   62') Гуйри Амин   41'
Запасные: Меслье Иллан Конате Ибраима Калюлю Пьер Мауасса Фет Клод-Морис Алексис Берто Димитри
Кристенсен Оливер Карстенсен Расмус   53'   70' (Расмуссен Мадс (   70') Нельссон Виктор Соренсен Мадс Поульсен Андреас Нартей Николас Андерсен Магнус II   83' (Юлманд Мортен (   83') Линнстрем Йеспер   49'   70' (Хольсе Карло (   70') Исаксен Густав   46' (Дрейер Андерс (   46') Фагир Вахид   60' (Фредериксен Николай (   60') Ларсен Якоб-Бруун
Запасные: Лаурсен Николай Йенсен Виктор Дарами Мохаммед Хермансен Мадс Виндаль-Йенсен Петер
25 марта. Стадион "Сомбатхей Халадаш".
Протокол игры  
Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года)
(1:0) Виейра Фабиу 68'    
Кошта Диогу Корреа Тьерри Кейруш Диогу Лейте Диогу Далот Диогу Витинью II   73' (Браганса Даниэл (   73') Флорентину   64' (Виейра Фабиу (   64') Фернандеш Жедсон Тринкан Франсишку   63' (Мота Дани (   63') Томаш Тьягу   63' (Francisco Fernandes (   63') Гонсалвес Педро   80' (Рамуш Гонсалу (   80')
Запасные: Машимиану Луиш Тавареш Томаш Джало Тьягу Перейра Педру II Мариу Жоау III Виржиния Жоау Соареш Филипе
Шемпер Адриан Сверко Марин Эрлич Мартин Mario Vuskovic Брадарич Домагой Бистрович Кристиян   75' (Dario Spikic (   75') Моро Никола   67' (Муса Петар (   67') Франьич Бартол   75' (Цапер Михаэль (   75') Майер Ловро   67' (Hrvoje Babec (   67') Куленович Сандро   63' (Визингер Дарио (   63') Иванушец Лука
Запасные: Darko Nejasmic David Colina Котарски Доминик Дивкович Марко Matej Vuk Невистич Иван
25 марта. Стадион "SRC Bonifika Stadion".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Молодёжная Сборная Франции, молодёжная сборная Португалии, Молодёжная Сборная Дании, молодёжная сборная Хорватии
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