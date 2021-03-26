Молодёжка Франции проиграла Дании, португальцы сильнее Хорватии

Соперники российской молодёжки по финальной части Евро-2021, сборные Франции и Дании провели первый поединок на турнире. Неожиданно три очка достались датчанам, которые победили со счетом 1:0. Андерс Дрейер стал автором единственного гола на 75-й минуте.

В параллельной игре португальцы одолели Хорватию с таким же результатом. Мяч забил Фабиу Виейра на экваторе второго тайма.