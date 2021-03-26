Молодёжка Франции проиграла Дании, португальцы сильнее Хорватии

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26 Марта 2021, 00:54,
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Соперники российской молодёжки по финальной части Евро-2021, сборные Франции и Дании провели первый поединок на турнире. Неожиданно три очка достались датчанам, которые победили со счетом 1:0. Андерс Дрейер стал автором единственного гола на 75-й минуте.
В параллельной игре португальцы одолели Хорватию с таким же результатом. Мяч забил Фабиу Виейра на экваторе второго тайма.
Протокол игры
|75' Дрейер Андерс (0:1)
Лафон Альбан • Фофана Уэсли • Кунде Жюль • Бадьяшиль Бенуа • Трюффер Адриен • Камавинга Эдуардо 57' 77' ( Лорьенте Арман ( 77') • Камара Бубакар 63' ( Чуамени Орельен ( 63') • Гендузи Маттео 63' ( Иконе Жонатан ( 63') • Февр Ромен 77' ( Сумаре Бубакари ( 77') • Эдуар Одсонн 62' ( Коло-Муани Рандаль ( 62') • Гуйри Амин 41'
Запасные: Меслье Иллан • Конате Ибраима • Калюлю Пьер • Мауасса Фет • Клод-Морис Алексис • Берто Димитри
Кристенсен Оливер • Карстенсен Расмус 53' 70' ( Расмуссен Мадс ( 70') • Нельссон Виктор • Соренсен Мадс • Поульсен Андреас • Нартей Николас • Андерсен Магнус II 83' ( Юлманд Мортен ( 83') • Линнстрем Йеспер 49' 70' ( Хольсе Карло ( 70') • Исаксен Густав 46' ( Дрейер Андерс ( 46') • Фагир Вахид 60' ( Фредериксен Николай ( 60') • Ларсен Якоб-Бруун
Запасные: Лаурсен Николай • Йенсен Виктор • Дарами Мохаммед • Хермансен Мадс • Виндаль-Йенсен Петер
25 марта. Стадион "Сомбатхей Халадаш".
Протокол игры
|(1:0) Виейра Фабиу 68'
Кошта Диогу • Корреа Тьерри • Кейруш Диогу • Лейте Диогу • Далот Диогу • Витинью II 73' ( Браганса Даниэл ( 73') • Флорентину 64' ( Виейра Фабиу ( 64') • Фернандеш Жедсон • Тринкан Франсишку 63' ( Мота Дани ( 63') • Томаш Тьягу 63' ( Francisco Fernandes ( 63') • Гонсалвес Педро 80' ( Рамуш Гонсалу ( 80')
Запасные: Машимиану Луиш • Тавареш Томаш • Джало Тьягу • Перейра Педру II • Мариу Жоау III • Виржиния Жоау • Соареш Филипе
Шемпер Адриан • Сверко Марин • Эрлич Мартин • Mario Vuskovic • Брадарич Домагой • Бистрович Кристиян 75' ( Dario Spikic ( 75') • Моро Никола 67' ( Муса Петар ( 67') • Франьич Бартол 75' ( Цапер Михаэль ( 75') • Майер Ловро 67' ( Hrvoje Babec ( 67') • Куленович Сандро 63' ( Визингер Дарио ( 63') • Иванушец Лука
Запасные: Darko Nejasmic • David Colina • Котарски Доминик • Дивкович Марко • Matej Vuk • Невистич Иван
25 марта. Стадион "SRC Bonifika Stadion".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Молодёжная Сборная Франции, молодёжная сборная Португалии, Молодёжная Сборная Дании, молодёжная сборная Хорватии