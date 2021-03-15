Названа заявка молодёжной сборной России на чемпионат Европы

|
15 Марта 2021, 10:34,
|
|
Стал известен состав молодежной сборной России на чемпионат Европы, который стартует в конце текущего месяца. Пресс-служба РФС представила заявочный лист команды Михаила Галактионова.
Голкиперы: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба - «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).
Форварды: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
Напомним, что групповая стадия континентального турнира среди молодежных сборных состоится с 23-го по 31-е марта в Венгрии. В одном квартете с Россией сыграют команды Дании, Франции и Исландии.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Михаил Галактионов, сборная России U-21