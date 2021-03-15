Названа заявка молодёжной сборной России на чемпионат Европы

Стал известен состав молодежной сборной России на чемпионат Европы, который стартует в конце текущего месяца. Пресс-служба РФС представила заявочный лист команды Михаила Галактионова.

Голкиперы: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба - «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).

Форварды: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).

Напомним, что групповая стадия континентального турнира среди молодежных сборных состоится с 23-го по 31-е марта в Венгрии. В одном квартете с Россией сыграют команды Дании, Франции и Исландии.