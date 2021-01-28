​Молодёжная сборная России сыграет с Испанией в отборе на Евро-2023

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28 Января 2021, 15:30,
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Состоялась жеребьёвка отборочного цикла к молодёжному чемпионату Европы 2023 года. Российская молодёжка угодила в одну группу с командами Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.
В финальную часть молодёжного Евро напрямую попадут все победители групп и одна лучшая команда из девяти вторых мест. Оставшиеся восемь молодёжных сборных, финишировавших вторыми, разыграют ещё четыре билета в стыковых играх.
Молодёжный Евро-2023 пройдёт в Грузии и Румынии. Команды из этих стран билеты на турнир получили автоматически.
Россия сыграет с Испанией— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 28, 2021
Украина - с Францией и Сербией
Жеребьевка отборочного турнира ЕВРО-2023 среди молодежи pic.twitter.com/ZWQtpyigti
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Молодёжная сборная России