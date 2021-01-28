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​Молодёжная сборная России сыграет с Испанией в отборе на Евро-2023

28 Января 2021, 15:30,

Евро-Футбол.Ру

Состоялась жеребьёвка отборочного цикла к молодёжному чемпионату Европы 2023 года. Российская молодёжка угодила в одну группу с командами Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

В финальную часть молодёжного Евро напрямую попадут все победители групп и одна лучшая команда из девяти вторых мест. Оставшиеся восемь молодёжных сборных, финишировавших вторыми, разыграют ещё четыре билета в стыковых играх.

Молодёжный Евро-2023 пройдёт в Грузии и Румынии. Команды из этих стран билеты на турнир получили автоматически.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная России
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