​Галактионов рассказал о задачах молодёжной сборной России после продления контракта

В среду Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым, занимающим должность старшего тренера молодёжной сборной России. Новое трудовое соглашение специалиста, который вывел молодёжку на чемпионат Европы, рассчитано до конца 2022 календарного года.

Галактионов рад продлению контракта и поблагодарил РФС за доверие. Также тренер поговорил о задачах команды. Его слова приводятся на официальном сайте организации.

«Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года. Однако после этого турнира начнётся следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры», - сказал Галактионов.

Отметим, что на групповой стадии молодёжного чемпионата Европы сборная России сыграет против команд Франции, Дании и Исландии. Матчи пройдут в конце марта. Если российской молодёжке удастся занять одно из двух первых мест в квартете, она выйдет в плей-офф. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в период с 31 мая по 6 июня.