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​РФС объявил о продлении контракта с Галактионовым – он вывел молодёжную сборную России на Евро

30 Декабря 2020, 16:55,

ФК "Краснодар"

РФС посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Михаилом Галактионовым – страшим тренером молодёжной сборной России. Новое трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца 2022 календарного года.

Под руководством Михаила Галактионова молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы впервые за восемь лет. На групповой стадии, матчи которой пройдут в конце марта, российская молодёжка будет противостоять командам Франции, Дании и Исландии. В плей-офф пройдут команды, которые займут в своих квартетах первые два места. Матчи плей-офф запланированы на период с 31 мая по 6 июня.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная России, Михаил Галактионов
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