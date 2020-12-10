Какие шансы у сборной России на молодёжном Евро-2021

В четверг прошла жеребьёвка группового этапа молодёжного чемпионата Европы. Своих соперников узнала сборная России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает итоги жеребьёвки.

Молодёжная сборная России впервые с 2013 года пробилась на чемпионат Европы, и многие в нашей стране с нетерпением ждут, как выступит команда на этом турнире. В четверг подопечные Михаила Галактионова узнали своих соперников по групповой стадии. Так как россияне были посеяны в третьей корзине, изначально надо было готовиться к тому, что соперники будут довольно серьёзные.

Жеребьёвка проходила в порядке от четвёртой корзины к первой, поэтому нашим первым соперником стала Исландия. Мы все знаем, что в этой северной стране футбол развивается довольно стремительно, и это второе попадание команды на молодёжный Евро. В отборе исландцы стали вторыми в своей группе, опередив Ирландию, Швецию, Армению и Люксембург, но уступив итальянцам.

В молодёжной команде выступает хорошо нам знакомый Арнор Сигурдссон, который защищает цвета ЦСКА. Также можно отметить полузащитника «Болоньи» Андри Балдурссона, который успел дебютировать в Серии А. Есть у исландцев игрок дортмундской «Боруссии», правда, Колбейнн Финнссон выступает лишь за вторую команду. И всё же самым перспективным, пожалуй, можно назвать хавбека Исака-Бергманна Йоханнессона, которому только в марте исполнится 18 лет, а он уже с 2019 года выступает за основной состав шведского «Норрчёпинга» и успел дебютировать в первой сборной.

Из второй корзины россиянам также выпали северяне – сборная Дании. В последнее время эта команда регулярно выступает на молодёжных Евро. Для датчан нынешний турнир станет четвёртым подряд и пятым за последние шесть розыгрышей. Правда, за все эти попытки северяне лишь однажды вышли в плей-офф. В этот раз команда уверенно прошла довольно среднюю отборочную группу, завоевав первое место в секстете с румынами, украинцами, финнами, северными ирландцами и мальтийцами.

Из игроков сборной Дании можно отметить хавбека Якоба Брууна Ларсена, который выступал за дортмундскую «Боруссию», но перед стартом текущего сезона был продан в «Хоффенхайм». Также отметим Миккела Дамсгорда и Андреаса Скова Олсена, которые выступают в Серии А за «Сампдорию» и «Болонью» соответственно.

Фаворитом нашей группы С надо считать, конечно же, французов. Постоянный участник и неоднократный победитель молодёжного Евро вновь подходит во всеоружии. Квалификация для «лес блё» прошла уверенно – 9 побед в 10 матчах, правда, такой же результат в секстете показали и швейцарцы. Тем не менее, по дополнительным показателям французы выиграли группу.

Состав французов поражает воображение: Жюль Кунде («Севилья»), Маттео Гендузи (экс-«Арсенал», а ныне «Герта»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Уссем Ауар и Максенс Какере («Лион»), Дан-Аксель Загаду («Боруссия» Дортмунд) и, конечно же, Эдуардо Камавинга («Ренн»). Кстати, французский нападающий Одсонн Эдуар был вторым бомбардиром в ходе квалификации.

Наверное, нет сомнений, что именно французы являются главными претендентами на победу в нашей группе. Что касается датчан и исландцев, то, кажется, это команды, с которыми нам под силу побороться. Правда, у северян представление примерно такое же, что обещает довольно увлекательную борьбу. Календарь известен: мы начинаем с исландцами, потом будет матч с французами, а в последнем туре – поединок с датчанами.

Если молодёжная сборная России сумеет выйти из группы, то её соперником в следующей стадии станет кто-то из квартета D, куда попали Португалия, Хорватия, Англия и Швейцария. Однако об этом говорить рано, всё же подопечным Галактионова ещё надо пройти первый этап.

Напомним, что из-за коронавируса турнир будет проведён по сложной формуле. Групповой турнир пройдёт с 24 по 31 марта. Плей-офф будет проведён в срок с 31 мая по 6 июня. Молодёжный чемпионат был сдвинут по срокам, чтобы не пересекаться со взрослым Евро, который также запланирован на ближайшее лето.

Андрей Центров