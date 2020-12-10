Круговой дал характеристику соперникам по Евро-2021

Защитник «Зенита» Данил Круговой дал оценку результатам жеребьёвки финальной части молодёжного чемпионата Европы по футболу. Соперниками россиян станут французы, датчане и исландцы.

- Знаю, что в сборной Франции много игроков из Лиги 1. Знаю Камара из «Марселя», Бадьяшила из «Монако». Дания уверенно заняла свое первое место в группе. Исландия опередила очень боевитые сборные Ирландии и Швеции, - приводит слова Кругового Sport24.

В пятой отборочной группе турнира сборная России заняла первое место, опередив соперников из Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. В 10 матчах было добыто 7 побед, две ничьи, один поединок был проигран. Разница голов 22-4.

Групповой этап финальной части Евро должен пройти в конце марта на полях Венгрии и Словении.