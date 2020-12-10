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​Молодёжная сборная России узнала соперников по финальной части чемпионата Европы

10 Декабря 2020, 17:33,

Евро-Футбол.Ру

В четверг в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка финальной части молодёжного чемпионата Европы 2021 года. Соперниками российской молодёжки по группе С стали команды Дании, Исландии и Франции.

В квартет А попали молодёжные сборные Венгрии, Германии, Румынии и Голландии.

Квартет В составили молодёжки Словении, Испании, Чехии и Италии.

В квартете под буквой D оказались молодёжный сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии.

Напомним, финальная часть чемпионата Европы будет разделена на два этапа. Первый (групповой этап) пройдёт с 24 по 31 марта, а второй (плей-офф) – с 31 мая по 6 июня. Турнир примут Венгрия и Словения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная России
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
10 Декабря 2020, 18:16

ООООЧЕНЬ сложная группа у молодежки , у Исландцев все очень хорошо поставлено на молодежном уровне , Датчане были вообще для меня открытием , про французов вообще молчу... зато будет очень интересно , желаю побед этим парням и меняйте уже этих Дзюб , Жирковых ...

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