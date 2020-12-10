​Молодёжная сборная России узнала соперников по финальной части чемпионата Европы

В четверг в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка финальной части молодёжного чемпионата Европы 2021 года. Соперниками российской молодёжки по группе С стали команды Дании, Исландии и Франции.

В квартет А попали молодёжные сборные Венгрии, Германии, Румынии и Голландии.

Квартет В составили молодёжки Словении, Испании, Чехии и Италии.

В квартете под буквой D оказались молодёжный сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии.

Напомним, финальная часть чемпионата Европы будет разделена на два этапа. Первый (групповой этап) пройдёт с 24 по 31 марта, а второй (плей-офф) – с 31 мая по 6 июня. Турнир примут Венгрия и Словения.