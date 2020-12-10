Соперники сборной России на молодёжном Евро: Всё о жеребьёвке

Молодёжная сборная России узнает соперников на чемпионате Европы

Молодёжная сборная России лишь второй раз в XXI веке пробилась на чемпионат Европы. В четверг команда Михаила Галактионова узнает своих соперников по финальной части континентального форума. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает процедуру жеребьёвки.

Где и когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка финальной части чемпионата Европы пройдёт в четверг, десятого декабря, в швейцарском Ньоне. Процедура начнётся в пять часов вечера по московскому времени. Следить за жеребьёвкой в режиме реального времени можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Состав корзин

Молодёжный чемпионат Европы был расширен с 12 до 16 команд. Молодёжная сборная России получила билет как один из девяти победителей отборочных групп. В них присоединились пять лучших сборных, которые заняли в отборе вторые места, а также Венгрия и Словения – хозяева турнира.

В соответствии с рейтингом УЕФА для молодёжек 16 команд были распределены на четыре корзины.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Испания Италия Румыниия Швейцария Германия Дания Хорватия Исландия Франция Португалия Чехия Словения Англия Голландия РОССИЯ Венгрия

Процедура жеребьёвки

Уже известно, что Венгрия будет помещена в группу А, а Словения – в группу В. Далее по группам С и D распределят других представителей корзины номер 4 – Швейцарию и Исландию. Команда, которую вытянут первой, отправится в группу С.

После этого аналогичная процедура будет выполнена поочерёдно с корзинами 3, 2 и 1. Первая вытянутая из конкретной корзины команда отправится в квартет А, вторая – в квартет В и так далее.

Молодёжная сборная России

Молодёжная сборная России была посеяна в третью корзину. Вряд ли команде Михаила Галактионова можно надеяться на слишком уж удачный жребий, но в любом случае российская молодёжка должна ставить задачу по выходу в плей-офф.

Благоприятный вариант: Англия, Дания, РОССИЯ, Венгрия

Неблагоприятный вариант: Испания, Португалия, РОССИЯ, Швейцария.

Когда и как пройдёт финальный турнир

Перенос чемпионата Европы с лета 2020 на лето 2021 года повлиял и на молодёжный Евро. Турнир было решено провести в два этапа. Первый этап, а именно групповая стадия, пройдёт с 24 по 31 марта. Восемь команд, которые займут в своих группах первые и вторые места, пробьются во второй этап, а именно стадию плей-офф. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал запланированы на отрезок с 31 мая по 6 июня.