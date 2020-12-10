Соперники сборной России на молодёжном Евро: Всё о жеребьёвке

|
10 Декабря 2020, 02:02,
|
|
Молодёжная сборная России узнает соперников на чемпионате Европы
Молодёжная сборная России лишь второй раз в XXI веке пробилась на чемпионат Европы. В четверг команда Михаила Галактионова узнает своих соперников по финальной части континентального форума. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает процедуру жеребьёвки.
Где и когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка финальной части чемпионата Европы пройдёт в четверг, десятого декабря, в швейцарском Ньоне. Процедура начнётся в пять часов вечера по московскому времени. Следить за жеребьёвкой в режиме реального времени можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Состав корзин
Молодёжный чемпионат Европы был расширен с 12 до 16 команд. Молодёжная сборная России получила билет как один из девяти победителей отборочных групп. В них присоединились пять лучших сборных, которые заняли в отборе вторые места, а также Венгрия и Словения – хозяева турнира.
В соответствии с рейтингом УЕФА для молодёжек 16 команд были распределены на четыре корзины.
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|Испания
|Италия
|Румыниия
|Швейцария
|Германия
|Дания
|Хорватия
|Исландия
|Франция
|Португалия
|Чехия
|Словения
|Англия
|Голландия
|РОССИЯ
|Венгрия
Процедура жеребьёвки
Уже известно, что Венгрия будет помещена в группу А, а Словения – в группу В. Далее по группам С и D распределят других представителей корзины номер 4 – Швейцарию и Исландию. Команда, которую вытянут первой, отправится в группу С.
После этого аналогичная процедура будет выполнена поочерёдно с корзинами 3, 2 и 1. Первая вытянутая из конкретной корзины команда отправится в квартет А, вторая – в квартет В и так далее.
Молодёжная сборная России
Молодёжная сборная России была посеяна в третью корзину. Вряд ли команде Михаила Галактионова можно надеяться на слишком уж удачный жребий, но в любом случае российская молодёжка должна ставить задачу по выходу в плей-офф.
Благоприятный вариант: Англия, Дания, РОССИЯ, Венгрия
Неблагоприятный вариант: Испания, Португалия, РОССИЯ, Швейцария.
Когда и как пройдёт финальный турнир
Перенос чемпионата Европы с лета 2020 на лето 2021 года повлиял и на молодёжный Евро. Турнир было решено провести в два этапа. Первый этап, а именно групповая стадия, пройдёт с 24 по 31 марта. Восемь команд, которые займут в своих группах первые и вторые места, пробьются во второй этап, а именно стадию плей-офф. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал запланированы на отрезок с 31 мая по 6 июня.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Молодёжная сборная России