​Игроки «Динамо» и ЦСКА забили за молодёжную сборную Хорватии, но команда растранжирила преимущество

В четверг в рамках отбора на молодёжный Евро-2021 играли команды Швейцарии и Хорватии. В случае гостевой победы «шашечные» вплотную приблизились бы к получению билета в финальную часть. К решению это задачи хорватов приблизили Никола Моро из московского «Динамо» и Кристиян Бистрович из московского ЦСКА, которые забили на 20-й и 25-й минутах матча.

Тем не менее, после перерыва молодёжка Шотландии отыгралась, забив на 54-й и 70-й минутах. Стоит сказать, что команды доигрывали поединок в формате «десять на десять» из-за двух карточек красного цвета.

Молодёжная сборная Шотландии остаётся на первом месте в группе, опережая Чехию по дополнительным показателям. Хорватия отстаёт на одно очко и идёт третьей.