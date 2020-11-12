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​Игроки «Динамо» и ЦСКА забили за молодёжную сборную Хорватии, но команда растранжирила преимущество

12 Ноября 2020, 19:52,

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В четверг в рамках отбора на молодёжный Евро-2021 играли команды Швейцарии и Хорватии. В случае гостевой победы «шашечные» вплотную приблизились бы к получению билета в финальную часть. К решению это задачи хорватов приблизили Никола Моро из московского «Динамо» и Кристиян Бистрович из московского ЦСКА, которые забили на 20-й и 25-й минутах матча.

Тем не менее, после перерыва молодёжка Шотландии отыгралась, забив на 54-й и 70-й минутах. Стоит сказать, что команды доигрывали поединок в формате «десять на десять» из-за двух карточек красного цвета.

Молодёжная сборная Шотландии остаётся на первом месте в группе, опережая Чехию по дополнительным показателям. Хорватия отстаёт на одно очко и идёт третьей.

Протокол игры  
Шотландия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года)
    20' Моро Никола (0:1)
    25' Бистрович Кристиян (0:2)
(1:2) Миддлтон Гленн 54'    
(2:2) Макленнан Коннор 70'    

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: молодёжная сборная Хорватии, Молодежная сборная Шотландии
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