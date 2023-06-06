В ялтинском «Рубине» отреагировали на получение лицензии РФС

В ялтинском «Рубине» поделились эмоциями от прохождения лицензирования.

Президент футбольного клуба «Рубин» Кирилл Шапошников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на выдачу крымскому клубу лицензии РФС.

– «Севастополь» немного раньше прошёл лицензирование. Не знаете, с чем это связано?

– Я так предполагаю, что это связано с тем, что мы - частный футбольный клуб, а «Севастополь» получает государственное финансирование. Они в прошлом сезоне заняли первое место, мы - второе. Можно сказать, уступили им дорогу (смеётся).

– Уже в следующем сезоне вы будете принимать участие в матчах Второй лиги под эгидой РФС?

– Да, всё верно.

– Команда будет выступать на том же стадионе, что и в прошлом году?

– Да, у нас хороший современный стадион «Авангард». Запустили его совсем недавно. Это один из лучших стадионов Крыма.

– Какова вместимость вашей домашней арены?

– Четыре тысячи мест.

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– У вас искусственный газон?

– Нет, натуральный. С освещением тоже всё в порядке.

– Правительство Крыма и администрация Ялты будут принимать участие в жизни команды?

– Администрация Ялты нас поддерживает в наших начинаниях. Они уже нам помогают и будут помогать дальше. Мы также открыты к общению с другими спонсорами, работающими в Крыму и в России. Мы - первый клуб из республики Крым, который попал в соревнования РФ, так как «Севастополь» представляет отдельный субъект федерации. Мы долго шли к этому.

– Уже понятно, как команда будет добираться до остальных городов?

– Этот вопрос мы обсуждаем. Поверьте, мы доберёмся и будем побеждать (смеётся). Поверьте, мы в хорошем смысле засиделись в Крыму. Нам бы попутешествовать по России и показать ялтинский футбол. Мы не боимся расстояний, нам дали возможность по-футбольному путешествовать по России. Аттестационная комиссия отнеслась к нам очень трепетно, – сказал Шапошников.