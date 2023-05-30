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Крым. Премьер-лига

«Севастополь» подал документы для участия во Второй лиге эксклюзив

30 Мая 2023 • 12:48 Комментировать

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о деталях аттестации крымского клуба для участия в матчах Второй лиги.

«Мы подали документы, ждём решения. Больше пока сказать нечего. Есть перечень требований, которым должны соответствовать клубы той или иной лиги. У Второй лиги свои требования, мы предоставили в лигу документы, сейчас их рассматривают. Хочется, чтобы решение для нас было положительным», - сказал Чалый.

Напомним, что до сих пор ни одним крымский клуб не входит в состав Российского футбольного союза. Команды в Крыму выступают под эгидой Крымского футбольного союза.

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Евро-Футбол.Ру,
Севастополь Валерий Чалый
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