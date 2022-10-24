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Крым. Премьер-лига

Крымский «Рубин» готов выступать в российских лигах

24 Октября 2022 • 19:07 Комментировать (1)

Президент ялтинского «Рубина» Сергей Гардок выразил готовность принять участие в профессиональных соревнованиях ФНЛ, начиная со следующего сезона.

Гардок назвал сообщения о возможности клубов из Крыма выступать в российских футбольных соревнованиях ожидаемыми. После некоторых разговоров с руководством Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» был подтверждён факт возможности успешного прохождения процесса лицензирования.

«Так что наш клуб готов к выступлению во Второй лиге ФНЛ с сезона-2023/2024», - приводит слова Гардока Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
крым Рубин Ялта ФНЛ-2
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Октября 2022 в 19:10
ай зачем во 2-й.. сразу в вышку.. будец оченна интересна.. )))
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