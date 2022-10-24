Крымский «Рубин» готов выступать в российских лигах

Президент ялтинского «Рубина» Сергей Гардок выразил готовность принять участие в профессиональных соревнованиях ФНЛ, начиная со следующего сезона.

Гардок назвал сообщения о возможности клубов из Крыма выступать в российских футбольных соревнованиях ожидаемыми. После некоторых разговоров с руководством Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» был подтверждён факт возможности успешного прохождения процесса лицензирования.

«Так что наш клуб готов к выступлению во Второй лиге ФНЛ с сезона-2023/2024», - приводит слова Гардока Metaratings.ru.