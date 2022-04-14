Ветоха о вхождении Крыма в РФС

Бывший президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал о возможном вхождении Крыма в РФС.

«Нам четко сказали, что ждут возвращения РФС в УЕФА и ФИФА. Оттуда Россию не исключили. Так что только после этого поднимется вопрос по Крыму. Ждем решения CAS», - приводит слова Юрия РБ Спорт.

Ветоха рассказал, что многие российские детские футбольные команды готовы приехать на летние сборы в Крым, однако пока не понятна ситуация с аэропортами, пока самолеты туда не летают.

Ранее предполагалось, что местные футбольные команды смогут принимать участие в турнире ФНЛ-2.