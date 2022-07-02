Кто блеснул на чемпионате Европы до 19 лет, начав свой звёздный путь

В пятницу в Словакии завершился чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет лучших футболистов турнира, которые вскоре должны стать звёздами.

Сборная Англии выиграла Евро до 19 лет, а главным открытием турнира стала команда Израиля, которая дошла до финала. В этих и других командах была целая россыпь футболистов, имена которых стоит запомнить.

Сулейман Исаак Туре

В разных источниках у защитника сборной Франции фигурирует либо первое, либо второе имя, поэтому назовём оба. Туре – настоящий великан: рост защитника превышает 200 сантиметров, что позволяет ему снимать навесы в штрафную. Туре может сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны. Он не латераль, хотя может протащить мяч и дойти до чужой штрафной. На Туре этим летом претендовал «Манчестер Сити», но защитник предпочёл перебраться в «Марсель», где может пробиться в основу уже в предстоящем сезоне. Если он продолжит прогрессировать, то уже через пару лет пробьётся в главную сборную своей страны.

Флоран да Сильва

Этому французскому полузащитнику идеально подходит определение «фантазиста». Да Сильва поразил тем, как видит поле и как умеет находить партнёров. Его передачи постоянно ставили оборону соперника в тупик. Французы на турнире старались действовать за счёт скорости, и да Сильва часто разгонял атаки своей команды. Хавбек принадлежит «Лиону», и очень хочется в новом сезоне видеть его в составе команды. Да Сильва – это настоящий алмаз, которому требуется огранка. Он должен вырасти в футболиста, игрой которого будут восхищаться.

Лум Чауна

Вингер сборной Франции был главной атакующей силой своей команды. Его 4 гола и 2 ассиста помогли команде добиться результатов, правда, в полуфинале с Израилем свои шансы он не реализовал. Чауна может сыграть и слева, и справа, что создаёт дополнительные сложности сопернику. Француз обладает и скоростью, и техникой, и рассудительностью. Чауна может взять паузу или вовремя отдать мяч партнёру. «Ренн» обязательно должен заняться развитием своего воспитанника, потому что он обладает потенциалом для игры на топ-уровне в будущем.

Карни Чуквуэмека, Тим Ироэгбунам, Аарон Рэмзи

Стоит отметить сразу этих трёх англичан. Во-первых, они могут составить тройку в полузащите. Во-вторых, это игроки одного клуба – «Астон Виллы». Бирмингемский клуб при правильном подходе может в будущем получить отличную среднюю линию.

Лидером является Чуквуэмека. Это центральный полузащитник, который напоминает по стилю игры Поля Погба. Мощный хавбек может мяч и отобрать, и протащить к чужой штрафной, и завершить атаку точным ударом. Именно Чуквуэмека забил победный гол в финале, а вообще на его счету 3 точных удара и 2 ассиста на турнире. Хавбек уже дебютировал в Премьер-лиге, а в новом сезоне может рассчитывать на более частое попадание в состав.

Тим Ироэгбунам – это скорее опорник. Он тоже подключается к атакам, но в паре с Чуквуэмекой его задача больше заключается в отборе мяча. Ироэгбунам с этим здорово справлялся, что развязывало руки его партнёру. Аарон Рэмзи в свою очередь действует ближе к атаке. Он обладает игровым интеллектом и умеет находить для партнёров свободные зоны своими передачами.

Алфи Девайн

Полузащитнику всего 17 лет, а он уже играл на уровне 19-летних и был одним из лидером сборной Англии. Девайн мало того что изобретал атаки, но ещё и выделялся своей работоспособностью и характером. Во многом активность полузащитника позволила англичанам переломить неудачно складывавшийся полуфинал с итальянцами. К тому же Девайн исполняет стандарты, обладая хорошей подачей. Хавбек уже дебютировал в основе «Тоттенхэма», пробиться в состав ему пока будет сложновато, но задатки у него прекрасные.

Фабио Миретти

Полузащитник в прошлом сезоне получал игровое время в «Ювентусе», что уже доказывает наличие у него потенциала. Миретти умеет и конструировать атаки, и завершать их. У итальянца довольно большой потенциал, хотя для большой карьеры ему надо научиться контролировать эмоции. Миретти не любит проигрывать, и на Евро в неудачных матчах против Франции и Англии он начинал грубить. В целом же полузащитник прекрасно действует с мячом, обладает отличной техникой. Миретти был лидером своей сборной, и теперь остаётся дождаться его развития.

Оскар Глух

Этого полузащитника можно в полной мере назвать надеждой израильского футбола. На Евро он был лидером своей команды. На счету Глуха 3 гола, в том числе в финале, и 2 ассиста, один из которых был в 1/2. Хавбек вёл игру израильской сборной, и во многом это его заслуга, что команда дошла до решающего матча. Глух – игрок, которому надо срочно переезжать в Голландию или Испанию, где он сможет развить свой талант. Возможно, со времен Бенаюна у Израиля не было такого таланливого атакующего хавбека.

Роман Андреев