Сборная Англии стала победителем юношеского Евро

Англичане выиграли чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет, одолев в финале сборную Израиля.
Основное время решающего матча завершилась вничью – 1:1. В овертайме сборная Англии отправила в ворота соперников ещё два мяча, добыв заветную победу.
Протокол игры
|(1:0) Oscar Gloch40'
|52'Дойл Каллум (1:1)
|108'Чуквуэмека Карни (1:2)
|116'Ремзи Аарон (1:3)
Кокс Мэттью•Эдвардс Ронни•Дойл Каллум•Ойегоке Даниэль•Куанса Джарелл•Чуквуэмека Карни•Скотт Алекс•Девайн Алфи•Вейл Харви•Скарлетт Дейн•Байно-Гиттенс Джейми
01 июля.