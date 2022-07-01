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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Сборная Англии стала победителем юношеского Евро

01 Июля 2022 • 23:49 Комментировать
Израиль (до 19 лет)
1:3
Англия (до 19 лет)
окончен после доп. времени

Англичане выиграли чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет, одолев в финале сборную Израиля.

Основное время решающего матча завершилась вничью – 1:1. В овертайме сборная Англии отправила в ворота соперников ещё два мяча, добыв заветную победу.

Протокол игры  
Израиль (до 19 лет) 1:3Англия (до 19 лет)
(1:0) Oscar Gloch40'   
  52'Дойл Каллум (1:1)
  108'Чуквуэмека Карни (1:2)
  116'Ремзи Аарон (1:3)
Царфати ТомерРевиво РойМадмон ИлайГлух ОскарStav LemkinИбрахим АхмадИлай ТомерЭдри ШонТургеман ДорЙифрах Нехорай
Кокс МэттьюЭдвардс РонниДойл КаллумОйегоке ДаниэльКуанса ДжареллЧуквуэмека КарниСкотт АлексДевайн АлфиВейл ХарвиСкарлетт ДейнБайно-Гиттенс Джейми
Запасные: Айлинг СамуэльШерман-Лоу ТеддиНортон-Каффи БрукРэмзи Аарон IIИроэгбунам ТимДелап ЛиамЧамберс ЛюкХамфрейс БаширДжеббисон Дэниел
01 июля.

 

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Юношеская Сборная Англии Юношеская сборная Израиля
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окончен после доп. времени Израиль (до 19 лет) 1:3 Англия (до 19 лет)
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