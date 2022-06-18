Словаки начали домашний чемпионат Европы с разгромного поражения от французов

В субботу стартовал чемпионат Европы для игроков не старше 19 лет. На протяжении двух последних лет турнир не проводился из-за эпидемии коронавируса.
В стартовом поединке нынешнего Евро хозяева турнира сборная Словакии принимала ровесников из Франции. Гости добились уверенной победы со счётом 5:0. Во втором туре группового этапа словаки сыграют с итальянцами, а французы – с румынами.
Протокол игры
|16'Чауна Лум (0:1)
|34'Бонни Анж-Йоан (0:2)
|57'Виргиниус Алан (0:3)
|59'Бонни Анж-Йоан (0:4)
|62'Виргиниус Алан (0:5)
18 июня.