Словаки начали домашний чемпионат Европы с разгромного поражения от французов

В субботу стартовал чемпионат Европы для игроков не старше 19 лет. На протяжении двух последних лет турнир не проводился из-за эпидемии коронавируса.

В стартовом поединке нынешнего Евро хозяева турнира сборная Словакии принимала ровесников из Франции. Гости добились уверенной победы со счётом 5:0. Во втором туре группового этапа словаки сыграют с итальянцами, а французы – с румынами.