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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Словаки начали домашний чемпионат Европы с разгромного поражения от французов

18 Июня 2022 • 20:28 Комментировать
Словакия (до 19 лет)
0:5
Франция (до 19 лет)
окончен

В субботу стартовал чемпионат Европы для игроков не старше 19 лет. На протяжении двух последних лет турнир не проводился из-за эпидемии коронавируса.

В стартовом поединке нынешнего Евро хозяева турнира сборная Словакии принимала ровесников из Франции. Гости добились уверенной победы со счётом 5:0. Во втором туре группового этапа словаки сыграют с итальянцами, а французы – с румынами.

Протокол игры  
Словакия (до 19 лет) 0:5Франция (до 19 лет)
  16'Чауна Лум (0:1)
  34'Бонни Анж-Йоан (0:2)
  57'Виргиниус Алан (0:3)
  59'Бонни Анж-Йоан (0:4)
  62'Виргиниус Алан (0:5)
18 июня.

 

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окончен Словакия (до 19 лет) 0:5 Франция (до 19 лет)
Идет 21 минута Италия (до 19 лет) 0:0 Румыния (до 19 лет)
19.06  18:30 Сербия (до 19 лет) ... Израиль (до 19 лет)
19.06  21:00 Англия (до 19 лет) ... Австрия (до 19 лет)
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Сегодня, 18 Июня
20:28 · Чемпионат Европы (до 19 лет)
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