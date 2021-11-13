​Юношеская сборная России обыграла Германию и вышла в элитный раунд отбора Евро

Юношеская сборная России в субботу снова порадовала болельщиков. После победы над Грецией со счётом 1:0 российские юноши оказались сильнее сверстников из Германии. Игра завершилась в пользу России – 3:1. Авторами голов в составе российской команды стали Артём Соколов, Ярослав Гладышев и Эдуард Багринцев.

16 ноября российская юношеская сборная сыграет против Фарерских островов в заключительной игре квартета. При этом команда уже оформила путёвку в элитный раунд отбора на чемпионат Европы среди юношей, набрав шесть очков в двух играх.

Матчи элитного отборочного раунда пройдут весной.

Германия – Россия 1:3

Голы: Соколов, 40 – 0:1, Гладышев, 47 – 0:2, Багринцев, 70 – 0:3, Гюрпюз, 90+1 – 1:3.