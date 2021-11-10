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Чемпионат Европы (до 19 лет)

​Юношеская сборная России обыграла Грецию

10 Ноября 2021 • 18:19 Комментировать

Юношеская сборная России в рамках отбора на чемпионат Европы обыграла сверстников из Греции. Встреча в греческом Навпакте завершилось победой россиян с результатом 1:0. Автором единственного результативного удара стал Ярослав Гладышев, который является игроком московского «Динамо».

Соперниками юношеской сборной России по группе также являются команды Германии и Фарерских островов. Следующий свой матч россияне проведут против немцев через три дня – 13 ноября. Игра тоже пройдёт на греческой земле.

Следует добавить, что чемпионат Европы среди юношей пройдёт в Словакии летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России
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