​Юношеская сборная России обыграла Грецию

Юношеская сборная России в рамках отбора на чемпионат Европы обыграла сверстников из Греции. Встреча в греческом Навпакте завершилось победой россиян с результатом 1:0. Автором единственного результативного удара стал Ярослав Гладышев, который является игроком московского «Динамо».

Соперниками юношеской сборной России по группе также являются команды Германии и Фарерских островов. Следующий свой матч россияне проведут против немцев через три дня – 13 ноября. Игра тоже пройдёт на греческой земле.

Следует добавить, что чемпионат Европы среди юношей пройдёт в Словакии летом следующего года.