Чемпионат Европы (до 19 лет) 2019
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​Юношеский чемпионат Европы отменён

23 Февраля 2021, 18:34,

На официальном сайте УЕФА появилась информация об отмене сразу двух турниров. Речь о чемпионатах Европы среди юношей до 19 лет и девушек в такой же возрастной категории, которые должны были пройти в нынешнем календарном году.

Нетрудно догадаться, что отмена турниров связана с негативным влиянием пандемии коронавируса. С учётом введённых некоторыми странами ограничений проводить соревнования непросто. В заявлении отмечается, что национальные ассоциации, входящие в УЕФА, поддержали решение.

На прошлой неделе стало известно об отмене розыгрыша Юношеской лиги УЕФА сезона 2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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