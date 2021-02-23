​Юношеский чемпионат Европы отменён

На официальном сайте УЕФА появилась информация об отмене сразу двух турниров. Речь о чемпионатах Европы среди юношей до 19 лет и девушек в такой же возрастной категории, которые должны были пройти в нынешнем календарном году.

Нетрудно догадаться, что отмена турниров связана с негативным влиянием пандемии коронавируса. С учётом введённых некоторыми странами ограничений проводить соревнования непросто. В заявлении отмечается, что национальные ассоциации, входящие в УЕФА, поддержали решение.

На прошлой неделе стало известно об отмене розыгрыша Юношеской лиги УЕФА сезона 2020/2021.