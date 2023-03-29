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Чемпионат мира (до 20 лет)

ФИФА лишила Индонезию молодёжного чемпионата мира - 2023 официально

29 Марта 2023 • 18:23 Комментировать

На официальном сайте ФИФА была обнародована информация о том, что Индонезия была лишена права принять молодёжный чемпионат мира – 2023 (до 20 лет). Турнир должен начаться уже 20 мая, поэтому ФИФА постарается как можно скорее назначить нового хозяина турнира.

Решение было принято по итогам встречи главы ФИФА Джанни Инфантино с президентом Футбольной ассоциации Индонезии Эриком Тохиром. Ранее стало известно о том, что власти Индонезии не хотят участия в турнире молодёжной сборной Израиля. Позже ФИФА обсудит возможное наказание для федерации.

ФИФА отмечает, что будет продолжать сотрудничать с Футбольной ассоциацией Индонезии.

Молодёжный чемпионат мира могут перенести или отменить – дело в политике

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