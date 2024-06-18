Игорь Денисов - о дисквалификации на год: «Я и так с ума схожу»

Главного тренера детской команды «Торпедо-2011» и обладателя Кубка УЕФА в составе «Зенита» Игоря Денисова дисквалифицировали на один год из-за того, что он выпустил на поле в официальном матче незаявленного игрока.

«В команде у нас была и есть проблема с голкипером. В воротах стоял центральный защитник. За четыре минуты до конца на поле вышел маленький мальчик, который, как оказалось, не был заявлен», - приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России также добавил, что путаницу допустил его помощник, который уверял его, что футболист заявлен на игру. Кроме того, Денисов поблагодарил руководство команды-соперника, которое просило оштрафовать «Торпедо» или объявить клубу выговор, но не отстранять тренера.