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​«Хотел сыграть против Роналду» - Бифума рассказал, как попал не в тот «Эстегляль»

07 Декабря 2024 • 18:38 Комментировать

Конголезский футболист Тьеви Бифума с недавних пор выступает в иранском «Эстегльяле», однако, как оказалось, он попал совсем не в тот «Эстегляль», в который собирался попасть. Эту невероятную историю рассказал сам футболист:

- Когда я получил предложение от них, то сразу решил погуглить и обратил внимание на то, что следующий матч «Эстегляля» пройдет против «Аль-насра» с Криштиану Роналду в азиатской Лиге чемпионов. Меня это заинтересовало и я решил подписать контракт с клубом. Прибыл в Иран, мой друг Гаэль Какута спросил меня, где я. Отправил ему свою локацию и объявил, что мы с ним партнёры по команде. Он тут же позвонил мне и сказал что я подписал контракт с «Эстегляль Хузестан», а не «Эстегляль ФК», что в Иране две команды с одинаковым названием. Так я и оказался не в том месте, - рассказал Бифума.

Любопытно, что свой первый матч в составе «неправильного» «Эстегляля» Бифума провёл как раз против «правильного» «Эстегляля»,и он выиграл у него с минимальным преимуществом как раз благодаря голу Бифума. Это случилось 29 августа.


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Тьеви Бифума Эстегляль Эстеглаль Хузестан ещё теги
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