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​58-летний Миура: «Уходить не собираюсь»

22 Ноября 2024 • 04:35 Комментировать

Японский супер-ветеран Кадзуёси Миура не собирается заканчивать с игрой и активно готовится к своему уже сороковому сезону в большом профессиональном футболе. Сейчас ему 58 лет и у Миуры есть контракт до конца 2025 года на выступления в «Атлетико Сузука» - клубе из четвёртой по силе лиги японского футбола:

- У меня есть контракт ещё на полтора года, для меня уход не является выходом, я хочу играть и играть как можно чаще, - заявил прессе Миура.

Напомним, что свою карьеру японский ветеран начал в 1986 году, успел он поиграть и в Европе - в 1994 году он выступал какое-то время за итальянский клуб «Дженоа».


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Евро-Футбол.Ру,
Кадзуёси Миура
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