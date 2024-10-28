Подозрительные результаты на Кубке Азии U-17 - один из матчей завершился 33:0!

В квалификации к Кубку Азии для футболистов в возрасте до 17 лет были зафиксированы очень странные результаты - например, сборная Индии выиграла у сборной Брунея со счётом 13:0, а вот сборная Индонезии не менее странно проиграла со счётом 0:10 сборной Марианских островов.

На этом фоне победа сборной Южной Кореи над Мальдивами со счётом 13:0 смотрится почти обыденностью - всё-таки в Южной Корее дела с футболом обстоят достаточно хорошо.

Но самым странным случаем стала победа сборной Таджикистана над Гуамом со счётом 33:0 - если вы не в курсе, что такое Гуам, то это фактически захваченный США остров недалеко от Филиппин, где располагается их крупнейшая в регионе авиабаза.