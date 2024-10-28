Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Подозрительные результаты на Кубке Азии U-17 - один из матчей завершился 33:0!

28 Октября 2024 • 02:52 Комментировать

В квалификации к Кубку Азии для футболистов в возрасте до 17 лет были зафиксированы очень странные результаты - например, сборная Индии выиграла у сборной Брунея со счётом 13:0, а вот  сборная Индонезии не менее странно проиграла со счётом 0:10 сборной Марианских островов.

На этом фоне победа сборной Южной Кореи над Мальдивами со счётом 13:0 смотрится почти обыденностью - всё-таки в Южной Корее дела с футболом обстоят достаточно хорошо.

Но самым странным случаем стала победа сборной Таджикистана над Гуамом со счётом 33:0 - если вы не в курсе, что такое Гуам, то это фактически захваченный США остров недалеко от Филиппин, где располагается их крупнейшая в регионе авиабаза.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Юношеская сборная Таджикистана
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
02:52 · Кубок Азии
Подозрительные результаты на Кубке Азии U-17 - один из матчей завершился 33:0!
09 Октября
21:14 · Кубок Азии
Игроку японской сборной придётся пролететь 30 тысяч км, чтобы сыграть за команду
31 Июля
02:09 · Россия. Премьер-лига
​Бывший игрок ЦСКА решил возобновить карьеру в Бутане
27 Июня
00:43 · Италия. Серия А
​Маццарри «обломали» - «Персеполис» будет тренировать другой тренер
23 Июня
02:25 · Кубок Азии
​Индийская федерация футбола подыскивает нового тренера для сборной через... LinkedIn 1
03 Мая
21:49 · Кубок Азии
Сборная Узбекистана проиграла Японии в финале молодёжного Кубка Азии
29 Апреля
17:18 · Кубок Азии
Экс-тренер «Лидса» может возглавить сборную Южной Кореи
17 Апреля
11:50 · Кубок Азии
​Лингард пропускает сеульское дерби из-за травмы колена
27 Марта
05:05 · Кубок Азии
Бывший глава федерации футбола Китая приговорён к пожизненному сроку
13 Марта
23:26 · Кубок Азии
​Премьера в Иране - впервые в судейскую бригаду там включили женщину
00:42 · Кубок Азии
​Сборная Северной Кореи примет Японию на стадионе «Ким Ир Сен» - спустя 13 лет после последней игры
29 Февраля
13:41 · Кубок Азии
Файзуллаев: «У России были бы хорошие шансы выиграть Кубок Азии»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев высказался о выступлении на Кубке Азии
27 Февраля
12:17 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев - лучший молодой игрок Кубка Азии
24 Февраля
15:18 · Кубок Азии
Сборная Катара утвердила нового главного тренера
21 Февраля
20:04 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев благодаря Кубку Азии подорожал на миллион евро
17:23 · Таджикистан
Сборная Таджикистана обрела нового главного тренера официально
17 Февраля
09:07 · Кубок Азии
Сборная Таджикистана осталась без главного тренера официально
14 Февраля
16:28 · Кубок Азии
​Игрок «ПСЖ» подтвердил конфликт с Соном
12 Февраля
18:00 · Кубок Азии
Клинсманна призывают уволить – против немца даже политики
10 Февраля
20:04 · Кубок Азии
Более 86 тысяч зрителей посетили финал Кубка Азии
19:26 · Кубок Азии
​Футболист сборной Катара показал фокус прямо во время финала Кубка Азии
17:30 · Кубок Азии
Сборная Иордании - сборная Катара: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
08 Февраля
10:26 · Кубок Азии
В «Ростове» оценили выступление Мохеби на Кубке Азии
07 Февраля
20:50 · Кубок Азии
Сборная Ирана не пробивается в финал Кубка Азии с 1976 года
Все новости