Игроку японской сборной придётся пролететь 30 тысяч км, чтобы сыграть за команду

Японский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Хидемаса Морита получил приглашение в сборную своей страны, однако для этого ему в течение десяти дней предстоит совершить целую серию головокружительных путешествий общей протяжённостью в 30 тысяч километров.

Сперва ему надо будет слетать в Саудовкую Аравию - там японская команда сыграет с саудитами, руководимыми Роберто Манчини. Затем ему придется слетать уже в Японию, там сборной также предстоит матч, после чего 30-летнему игроку предстоит вернуться в Португалию.

Любопытно, что японские статистики подсчитали - в прошлом сезоне Морита налетал 142 тысячи километров, то есть три с половиной раза обогнул весь земной шар.