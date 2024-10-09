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Игроку японской сборной придётся пролететь 30 тысяч км, чтобы сыграть за команду

09 Октября 2024 • 21:14 Комментировать

Японский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Хидемаса Морита получил приглашение в сборную своей страны, однако для этого ему в течение десяти дней предстоит совершить целую серию головокружительных путешествий общей протяжённостью в 30 тысяч километров.

Сперва ему надо будет слетать в Саудовкую Аравию - там японская команда сыграет с саудитами, руководимыми Роберто Манчини. Затем ему придется слетать уже в Японию, там сборной также предстоит матч, после чего 30-летнему игроку предстоит вернуться в Португалию.

Любопытно, что японские статистики подсчитали - в прошлом сезоне Морита налетал 142 тысячи километров, то есть три с половиной раза обогнул весь земной шар.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Хидемаса Морита
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