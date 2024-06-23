​Индийская федерация футбола подыскивает нового тренера для сборной через... LinkedIn

Индийская федерация футбола подыскивает нового тренера для сборной Индии. Необычное в этих поисках то, что они осуществляются посредством известной социальной сети LinkedIn. Согласно объявлению, от соискателя требуется внушительный опыт - минимум десять лет работы в качестве футбольного тренера.

Гонорар не указывается, но подходящим соискателям вакансии предлагается самим назвать сумму, которую они хотели бы получить за свои услуги. Предыдущий тренер, хорват Игор Штимац, был уволен в начале недели после того, как сборная Индии неожиданно проиграла в отборе к ЧМ-2026 Катару.