Сборная Узбекистана проиграла Японии в финале молодёжного Кубка Азии

Завершился финальный матч молодёжного Кубка Азии. В финальном матче сборная Узбекистана противостояла японцам в очень упорной борьбе. Никто не хотел уступать, понимая цену любой ошибки. Возможно, поэтому первый опасный момент был создан лишь на 42-й минуте. Жасурбек Жалолиддинов выполнял подачу, но мяч свалился с ноги, что стало сюрпризом для вратаря, и только перекладина спасла японцев от гола. Похожая ситуация у Русланбека Джиянова, но только здесь голкипер спас команду, переведя мяч на угловой. Рётаро Араки убегал один на один с вратарем, но тот сыграл головой за пределами штрафной, после чего футболисты болезненно столкнулись.

В компенсированное время Япония открыла счет после атаки по вертикали, Араки пяткой сыграл на ход Фуки Ямаде, а тот метров с 20 прицельно пробил в нижний угол ворот - 1:0. До финального свистка у соперника был пенальти, Умарали Рахмоналиев не переиграл голкипера, а позже тот из-под перекладины вынул мяч после удара головой.

Сборная Японии выиграла турнир, Узбекистан - второй. Обе команды пробились на Олимпиаду.

Гол: Ямада, 90 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Рахмоналиев (У), 90.