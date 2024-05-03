Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Сборная Узбекистана проиграла Японии в финале молодёжного Кубка Азии

03 Мая 2024 • 21:49 Комментировать

Завершился финальный матч молодёжного Кубка Азии. В финальном матче сборная Узбекистана противостояла японцам в очень упорной борьбе. Никто не хотел уступать, понимая цену любой ошибки. Возможно, поэтому первый опасный момент был создан лишь на 42-й минуте. Жасурбек Жалолиддинов выполнял подачу, но мяч свалился с ноги, что стало сюрпризом для вратаря, и только перекладина спасла японцев от гола. Похожая ситуация у Русланбека Джиянова, но только здесь голкипер спас команду, переведя мяч на угловой. Рётаро Араки убегал один на один с вратарем, но тот сыграл головой за пределами штрафной, после чего футболисты болезненно столкнулись.

В компенсированное время Япония открыла счет после атаки по вертикали, Араки пяткой сыграл на ход Фуки Ямаде, а тот метров с 20 прицельно пробил в нижний угол ворот - 1:0. До финального свистка у соперника был пенальти, Умарали Рахмоналиев не переиграл голкипера, а позже тот из-под перекладины вынул мяч после удара головой.

Сборная Японии выиграла турнир, Узбекистан - второй. Обе команды пробились на Олимпиаду.

Узбекистан - Япония - 0:1 (0:0)

Гол: Ямада, 90 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Рахмоналиев (У), 90.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
молодёжная сборная Узбекистана молодёжная сборная Японии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
21:49 · Кубок Азии
Сборная Узбекистана проиграла Японии в финале молодёжного Кубка Азии
29 Апреля
17:18 · Кубок Азии
Экс-тренер «Лидса» может возглавить сборную Южной Кореи
17 Апреля
11:50 · Кубок Азии
​Лингард пропускает сеульское дерби из-за травмы колена
27 Марта
05:05 · Кубок Азии
Бывший глава федерации футбола Китая приговорён к пожизненному сроку
13 Марта
23:26 · Кубок Азии
​Премьера в Иране - впервые в судейскую бригаду там включили женщину
00:42 · Кубок Азии
​Сборная Северной Кореи примет Японию на стадионе «Ким Ир Сен» - спустя 13 лет после последней игры
29 Февраля
13:41 · Кубок Азии
Файзуллаев: «У России были бы хорошие шансы выиграть Кубок Азии»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев высказался о выступлении на Кубке Азии
27 Февраля
12:17 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев - лучший молодой игрок Кубка Азии
24 Февраля
15:18 · Кубок Азии
Сборная Катара утвердила нового главного тренера
21 Февраля
20:04 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев благодаря Кубку Азии подорожал на миллион евро
17:23 · Таджикистан
Сборная Таджикистана обрела нового главного тренера официально
17 Февраля
09:07 · Кубок Азии
Сборная Таджикистана осталась без главного тренера официально
14 Февраля
16:28 · Кубок Азии
​Игрок «ПСЖ» подтвердил конфликт с Соном
12 Февраля
18:00 · Кубок Азии
Клинсманна призывают уволить – против немца даже политики
Все новости
Рекомендуем