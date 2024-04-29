Экс-тренер «Лидса» может возглавить сборную Южной Кореи

Джесси Марш не имеет тренерской работы уже больше года – в феврале 2023-го американский специалист ушёл из «Лидса». Новым местом работы Марша может стать сборная Южной Кореи. О том, что 50-летний тренер имеет шансы получить эту должность, информирует Sports Chosun.

Ранее слухи связывали Марша с другой национальной командой – со сборной Канады. Писали, что американец входит в число кандидатов на этот пост вместе с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннаром Сульшером.

Напомним, что в феврале должность главного тренера сборной Южной Кореи оставил известный специалист Юрген Клинсманн.