Катар снова победитель Кубка Азии, а фокусник Афиф творит хет-трик по пенальти в финале

В финале Кубка Азии встретились сборные Иордании и Катара. Хоть по факту хозяевами поля являлись катарцы, в официальном протоколе первыми были записаны иорданцы.

Если сборную Катара многие ожидали увидеть в финале Кубка Азии, то команда Иордании туда попала очень неожиданно. Естественно, фаворитом решающего матча считался победитель Кубка Азии 2019 года сборная Катара. Но иорданцы набрали приличный ход на полях, где раньше проходили матчи чемпионата мира-2022.

На групповом этапе Иордания разгромила Малайзию, сыграла вничью с Южной Кореей и потерпела минимальное поражение от Бахрейна. В 1/8 финала Иордания отметилась шикарным камбэком против Ирака, в четвертьфинале выбила из турнира Таджикистан, а в полуфинале оставила не у дел Южную Корею.

Что касается Катара, то он на пути к финалу одержал шесть побед из шести возможных (одну из них – по пенальти). На групповом этапе «бордовые» выиграли у Ливана, Таджикистана и Китая. А в плей-офф они справились с Палестиной, Узбекистаном (тут как раз в серии пенальти) и с Ираном.

В начале финального матча катарцы показали хороший настрой, но их соперники тоже не были намерены отсиживаться в обороне. На шестнадцатой минуте плотный удар Язана Альнаимата с подступов к штрафной площади отразил Мешаал Баршам. Так иорданцы могли выйти вперёд в счёте. А сделали это вскоре номинальные гости.

На двадцатой минуте Акрам Афиф зашёл слева в чужую штрафную и оказался на газоне, когда сзади его правую ногу задел Абдалла Насиб. Главный арбитр указал на точку. Видеоассистенты подтвердили верность этого решения – пенальти был подтверждён. Сам пострадавший подошёл к мячу и поразил левый нижний угол. Язид Абу Лайла угадал направление удара, но дотянуться не сумел. Счёт стал 0:1. Афиф ещё показал фокус с картами, которые он достал из-под гетр. Изображение Афифа на них сменялось буквой S.

Кстати, изначально пенальти собирался исполнять аль-Хайдос. По истечении получаса игры Афиф подал угловой справа, Лукас Мендес пробил головой с рикошетом от газона, и Язид Абу Лайла перевёл мяч на новый корнер. В конце первого тайма Мусса аль-Тамари не использовал два момента, пробив в Баршама и выше створа. Афиф получил травму и даже был унесён с поля на носилках, однако нашёл в себе силы вернуться в игру.

Выяснилось, что особого запаса прочности при скользком счёте у сборной Катара не имелось. Около 60-й минуты «рыцари» создали сразу три голевых момента. Баршам защитил свои ворота от ударов аль-Тамари и аль-Араба, а также Ольван пяткой не попал в створ. Через несколько минут «бордовые» всё-таки доигрались. Хаддад навесил справа, Мохаммед Исмаиль не попал по мячу, и Альнаимат вколотил сферу в левый угол (1:1).

Впрочем, катарцы знали, как им снова выйти вперёд. Для этого им потребовался пенальти. Без задней мысли – справедливый. Исмаиль пошёл в чужую штрафную площадь и реабилитировался – аль-Марди сфолил против него. После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил одиннадцатиметровый. Афиф опять реализовал пенальти в левый угол и продемонстрировал карточный фокус (1:2).

Ближе к 90-й минуте рефери смотрел повтор по поводу возможной красной карточки Альнаимату – оставил жёлтую. А Афиф, чудом избежав офсайда, заработал в добавленное время третий пенальти. Его уронил Язид Абу Лайла в штрафной площади. Очередной ВАР-просмотр, и потом Афиф реализует пенальти в правый угол (1:3). Он сделал хет-трик по пенальти в финале и стал лучшим бомбардиром турнира с восемью голами.

Итак, сборная Катара выиграла второй Кубок Азии подряд. На этот раз – в родных стенах. И неужели эта команда не могла лучше выступить на домашнем чемпионате мира 2022 года, где она не прошла в плей-офф? Ну а сборная Иордании, взявшая серебряные медали, оказалась главной сенсацией Кубка Азии-2023.

Кирилл Иванцов