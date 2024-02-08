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Кубок Азии по футболу

В «Ростове» оценили выступление Мохеби на Кубке Азии

08 Февраля 2024 • 10:26 Комментировать

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о выступлении нападающего Мохаммада Мохеби за сборную Ирана на Кубке Азии.

Спортивный функционер отметил, что в клубе следили за выступлением сборной Ирана и надеялись, что они смогут пробиться в финал.

«Иран прошёл японцев. Я не ожидал, что уступят Катару. Но это футбол — тем он и прекрасен», - приводит слова Рыскина «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинале главного турнира среди азиатских сборных иранцы уступили сборной Катара со счётом 2:3. По итогу хозяева турнира в борьбе за титул сыграют против сборной Иордании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Алексей Рыскин Мохаммад Мохеби ещё теги
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