Сборная Ирана не пробивается в финал Кубка Азии с 1976 года

Вечером среды мы узнали второго финалиста Кубка Азии – им стала сборная Катара, обыгравшая сборную Ирана в насыщенном поединке со счётом 3:2.

Таким образом, уже с 1976 года сборная Ирана не может пробиться в финал Кубка Азии. В том году иранцы стали победителями Кубка, выиграв его третий раз подряд. А после – как отрезало, иранская сборная пять раз занимала третье место, один раз четвёртое, четыре раза пятое и один раз – шестое.

Напомним, что в финале турнира сборной Катара будет противостоять команда-сенсация этого Кубка Азии – сборная Иордании. Команда Катара является действующим обладателем трофея.

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