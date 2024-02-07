​Определились финалисты Кубка Азии

На Кубке Азии завершилась стадия полуфиналов. Во вторник первую путёвку в финал континентального футбольного форума завоевала сборная Иордании, которая сенсационно обыграла Южную Корею со счётом 2:0. Команда Иордании выступит в финале Кубка Азии впервые в истории.

В среду второй билет в финал Кубка Азии заполучила сборная Катара. В упорной борьбе катарцы обыграли Иран со счётом 3:2. Таким образом, национальная команда Катара может защитить титул – в 2019 году эта сборная выиграла Кубок Азии впервые.

Финальный матч Кубка Азии между сборными Иордании и Катара пройдёт в субботу, 10 февраля.