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Кубок Азии по футболу

Чудо-гол Азмуна не помешал Катару выбить Иран и выйти в финал Кубка Азии

07 Февраля 2024 • 20:10 Комментировать
Иран
2:3
Катар

В полуфинальном матче Иран – Катар определялся соперник Иордании по финалу Кубка Азии.

Протокол игры  
Иран2:3Катар
(1:0) Азмун Сердар4'  
  17'Габер Джассем (1:1)
  43'Афиф Акрам (1:2)
(2:2) Джаханбахш Алиреза51'  
  82'Али Алмоез (2:3)
Бейранванд АлирезаРезаэян Рамин 87' (Моганлу Шахрияр ( 87') Канаани ХоссейнХалилзаде Шоджа  90'Хаджсафи Эсхан  21' 46' (Мохаммади Милад ( 46') Эбрахими Омид 46' (Мохеби Мохаммад ( 46') Эззатоллахи СаидДжаханбахш АлирезаТареми Мехди 90' (Асади Реза ( 90') Годдос СаманАзмун Сердар
Запасные: Хоссейни ХоссейнГайеди МехдиГолизаде АлиНиазманд ПаямЧешми РузбехЮсефи АрияАнсарифард КаримТораби Мехди  18'
Баршам МешаалРо-Ро Педро Мигел 63' (Аль-Хайдос Хассан ( 63') Аль-Мухтар Альмахди  40' 68' (Хухи Буалем ( 68') Мендес ЛукасЮссеф Юссеф 63' (Сальман Тарек ( 63') Габер Джассем 81' (Хатим Абделазиз ( 81') Фати Ахмед  50'Ваад МохаммедАхмед Хомам 46' (Мохаммед Исмаиль ( 46') Али АлмоезАфиф Акрам
Запасные: Аль-Браке СултанАль-Рави БассамМашааль МустафаЗакария СалахАлаэльдин АхмедАль-Шееб СаадАсад Али
07 февраля. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

Сборная Катара формально играла на выезде, но по факту весь турнир она проводит дома. Защиту титулы катарцы начали с разгромной победы над Ливаном, потом они одолели Таджикистан и Китай. В 1/8 финала «бордовые» справились с Палестиной, а в четвертьфинале по пенальти оказались сильнее Узбекистана.

Иранцы стартовали на нынешнем Кубке Азии с разгрома Палестины. Дальше на групповом этапе они одержали победы над Гонконгом и ОАЭ. В плей-офф до полуфинала «принцы Персии» превзошли Сирию по пенальти и Японию в основное время, забив ей решающий мяч на шестой добавленной минуте.

Что общего в турнирном пути Ирана и Катара до полуфинала? В своих группах они набрали по девять очков, победив в первом туре с разницей в три мяча, а во втором и в третьем – с разницей в один гол. Потом в плей-офф они один матч выиграли 2:1 в основное время и другой по пенальти после ничейного результата 1:1 в игровое время.

В полуфинале стартовые минуты оказались удачными для Ирана. «Персидские леопарды» открыли счёт быстро и красиво. Джаханбахш вбросил аут с правого фланга, после скидок мяч полетел дальше. И если с первого раза у Азмуна не удалось пробить, со второй попытки он сделал это через себя как нельзя лучше, поразив правый угол (1:0).

Катарцы постарались оперативно ответить, но удар Афифа поймал на ленточке Бейранванд. Вскоре иранцы провели опасную атаку, однако Тареми не сумел дотянуться в падении до прострела справа от Джаханбахша. В целом номинальные гости взяли инициативу в свои ноги и перевернули счёт до перерыва.

На семнадцатой минуте Габер после передачи Афифа восстановил статус-кво благодаря рикошету (1:1). Ну а на 43-й уже сам Афиф с левого угла штрафной закрутил мяч в дальний угол (1:2). В компенсированное к первому тайму время иранцы претендовали на пенальти за предполагаемую игру рукой Мендеса, но видеоассистенты не усмотрели повода для одиннадцатиметрового.

Зато пенальти в свою пользу сборная Ирана получила в начале второго тайма. Ахмад аль-Али сам посмотрел видеоповтор и указал на точку. Фати руками закрывал своё лицо, и в них прилетел мяч после удара Эззатолахи. С одиннадцатиметрового Джаханбахш отличился по центру – не нужно было Баршаму кидаться в правую от себя сторону (2:2).

Тут же «бордовые» двинулись в атаку, но Бейранванд отразил опасный выстрел соперника, а после подачи углового Халилзаде головой вынес мяч с ленточки после удара Ро-Ро. Дальше иранцы были ближе к забитому мячу. Удар Халидзаде со второго этажа потащил Баршам, а ещё ещё были заблокированы попытки Тареми и Азмуна.

82-я минута стала очень удачной для команды Катара. Хатем нанёс дальний удар, который по факту стал голевой передачей для Алмоеза Али, избежавшего положения «вне игры» и в одиночестве поразившего левый нижний угол (2:3). Тринадцать добавленных минут (на самом деле больше) не спасли Иран, хотя у него было попадание в штангу. Номинальные хозяева доигрывали матч вдесятером на футбольном поле.

Это Халилзаде после видеопросмотра получил красную карточку вместо жёлтой за фол против Афифа, пытавшегося выбежать один на один с Бейранвандом. Итак, в финале Кубка Азии защищающая титул хозяйка турнира сборная Катара сыграет с сенсационной командой Иордании. Матч за третье место не предусмотрен.

Кирилл Иванцов

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