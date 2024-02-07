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Кубок Азии по футболу

Сборная Ирана вырвалась вперёд в игре с Катаром – помог шедевр Азмуна

07 Февраля 2024 • 18:16 Комментировать
Иран
2:2
Катар
1 1.75 X 3.45 2 5.60
2-й тайм

Сердар Азмун, форвард национальной сборной Ирана вывел свою команду вперёд в очном матче полуфинала Кубка Азии уже на пятой минуте.

Он забил искусный по исполнению гол. Джаханбахш ввел мяч из-за боковой линии дальним забросом в район 11-ти метровой отметки, Эззатоллахи продлил полет сферы дальше, где Юссеф не дал первым касанием пробить Азмуну. Но форвард не отчаялся и решил через себя попробовать исполнить удар - и у него это получилось, сфера полетела в дальний угол ворот катарцев!

Напомним, что победитель этой пары в финале Кубка Азии сыграет со сборной Иордании.

Текстовая трансляция матча Иран – Катар – на нашем портале, в разгаре первый тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
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ИРАН КАТАР
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