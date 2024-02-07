Сборная Ирана вырвалась вперёд в игре с Катаром – помог шедевр Азмуна

Сердар Азмун, форвард национальной сборной Ирана вывел свою команду вперёд в очном матче полуфинала Кубка Азии уже на пятой минуте.

Он забил искусный по исполнению гол. Джаханбахш ввел мяч из-за боковой линии дальним забросом в район 11-ти метровой отметки, Эззатоллахи продлил полет сферы дальше, где Юссеф не дал первым касанием пробить Азмуну. Но форвард не отчаялся и решил через себя попробовать исполнить удар - и у него это получилось, сфера полетела в дальний угол ворот катарцев!

Напомним, что победитель этой пары в финале Кубка Азии сыграет со сборной Иордании.

Текстовая трансляция матча Иран – Катар – на нашем портале, в разгаре первый тайм!