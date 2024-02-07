Хайлоев: «Россия на Кубке Азии могла бы дойти до четвертьфинала или полуфинала»

Хавбек сборной Таджикистана Руслан Хайлоев поделился мнением о том, на что могла бы претендовать национальная команда России на Кубке Азии.

«Сборная России могла бы рассчитывать на ту же 1/4 финала, как и Таджикистан с Узбекистаном. Думаю, Россия смогла бы пройти до четвертьфинала или даже до полуфинала», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим команда проводит только товарищеские игры. В марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Сербией.