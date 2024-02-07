Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Клинсманн ответил на вопрос об отставке из сборной Южной Кореи

07 Февраля 2024 • 09:33 Комментировать

Рулевой сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн пообщался с журналистами после поражения в ½ финала Кубка Азии. В полуфинальном поединке команда немецкого тренера уступила Иордании со счетом 0:2.

«Отставка? Нет, я не собираюсь уходить. Хочу проанализировать наше выступление на турнире и пообщаться с федерацией футбола страны. В нашем выступлении было много хороших моментов. Эта сборная прогрессирует, нам еще есть куда расти. Впереди очень много работы», - передает слова специалиста Frans Press.

Напомним, что Клинсманн занимает пост главного тренера сборной Южной Кореи с февраля 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Сборная Южной Кореи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» «Барселона» выбрала нового главного тренера Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем» «Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.02.24 в 18:00
Иран Иран
Катар Катар
1.90 3.25 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
09:33 · Кубок Азии
Клинсманн ответил на вопрос об отставке из сборной Южной Кореи
05:20 · Италия. Серия А
​Наингголан неожиданно наткнулся в Индонезии на поклонников... «Ромы»
06 Февраля
21:48 · Кубок Азии
​Сон поздравил соперника после вылета Южной Кореи на Кубке Азии
21:28 · Кубок Азии
Сборная Южной Кореи не может завоевать Кубок Азии с 1960 года
20:11 · Кубок Азии
Сборная Иордании впервые в истории пробилась в финал Кубка Азии
19:59 · Кубок Азии
Сборная Иордании шокировала команду Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии
04 Февраля
19:52 · Кубок Азии
Непомнящий: «Таджикистан превзошёл себя»
12:13 · Кубок Азии
Агаларов: «Узбекистан мог дойти до финала Кубка Азии, будь чуть больше везения»
12:02 · Кубок Азии
Фёдоров оценил выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии
03 Февраля
21:33 · Кубок Азии
​Определены полуфинальные пары Кубка Азии
18:04 · Кубок Азии
Хонда – о поражении Японии от Ирана в плей-офф Кубка Азии: «Нужны революционные перемены»
17:36 · Кубок Азии
Файзуллаев попал в стартовый состав сборной Узбекистана на матч против сборной Катара
16:33 · Кубок Азии
Сборная Ирана на 90-й минуте дожала японцев
08:03 · Кубок Азии
​Игрока японской сборной отстранили от Кубка Азии из-за расследования по изнасилованию
02 Февраля
22:30 · Кубок Азии
Эксперт считает, что сборная Узбекистана достойна полуфинала Кубка Азии
Все новости
Рекомендуем