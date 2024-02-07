Клинсманн ответил на вопрос об отставке из сборной Южной Кореи

Рулевой сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн пообщался с журналистами после поражения в ½ финала Кубка Азии. В полуфинальном поединке команда немецкого тренера уступила Иордании со счетом 0:2.

«Отставка? Нет, я не собираюсь уходить. Хочу проанализировать наше выступление на турнире и пообщаться с федерацией футбола страны. В нашем выступлении было много хороших моментов. Эта сборная прогрессирует, нам еще есть куда расти. Впереди очень много работы», - передает слова специалиста Frans Press.

Напомним, что Клинсманн занимает пост главного тренера сборной Южной Кореи с февраля 2023 года.