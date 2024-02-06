​Сон поздравил соперника после вылета Южной Кореи на Кубке Азии

В полуфинале Кубка Азии прогремела сенсация – сборная Иордании обыграла Южную Корею со счётом 2:0. После вылета «азиатских тигров» комментарий дал лидер команды – нападающий Хын Мин Сон.

«Иордания проделала невероятный путь на этом турнире. Они этого заслуживают. Большие комплименты Иордании, я желаю им всего наилучшего. Я не жалею, я отдал на поле всё, если честно», - сказал Сон в эфире beIN Sports.

Стоит сказать, что сборная Иордании пробилась в финал Кубка Азии впервые в истории. В решающей битве за трофей команда сыграет с победителем в матче Иран – Катар.