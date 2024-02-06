Сборная Южной Кореи не может завоевать Кубок Азии с 1960 года

Сборная Южной Кореи вечером 6 февраля сенсационно вылетела в полуфинале Кубка Азии от сборной Иордании, проиграв ближневосточному сопернику со счётом 0:2.

Интересно, что сборная «Страны утренней свежести», которая считается топовой командой по меркам АФК, не побеждает в Кубке Азии с 1960 года – уже на протяжении 64 лет! В 1956 и 1960 годах эта сборная дважды становилась обладателем Кубка, но после ни разу не брала трофей. Четырежды корейцы доходили до финального матча – в 1972, 1980, 1988 и 2015 годах. Также четыре раза команда занимала третье место – случалось это в 1964, 2000, 2007 и 2011 годах.

Сборная Иордании шокировала команду Южной Кореи