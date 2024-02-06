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Сборная Иордании впервые в истории пробилась в финал Кубка Азии

06 Февраля 2024 • 20:11 Комментировать
Иордания
2:0
Южная Корея

Вечером вторника сборная Иордании сильно огорчила команду Южной Кореи. Иорданцы в полуфинальной встрече оформили победу со счётом 2:0 и стали первым финалистом Кубка Азии, который проходит этой зимой в Катаре. Теперь сборной с Ближнего Востока предстоит сыграть в финале либо со сборной Катара, либо со сборной Ирана.

Ранее в истории сборная Иордании никогда не пробивалась в финал Кубка Азии. Максимум до текущего розыгрыша команда выходила в четвертьфинал – случалось это в 2004 и 2011 годах, до стадии 1/8 финала сборная Иордании пробивалась в 2019 году, в 2015 году эта команда завершила выступление на групповом этапе финальной части турнира.

Сборная Иордании шокировала команду Южной Кореи

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Евро-Футбол.Ру,
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