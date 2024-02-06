Сборная Иордании шокировала команду Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Азии, в котором команда Иордании противостояла сборной Южной Кореи. Номинальные хозяева не так часто контролировали мяч, но превзошли соперника по количеству ударов по воротам, а главное - реализовали свои моменты. Корейцы первыми послали мяч в сетку, это Сон Хын Мин перебросил голкипера, но из явного офсайда. Вскоре эта же команда получила право на пенальти, но ВАР отменил решение судьи, а в следующей атаке Сон головой пробил в штангу. Язан Альнаимат после перерыва был брошен в отрыв, и форвард реализовал этот выход один на один с вратарем. Мусса аль-Тамари выстрелом из-за пределов штрафной заставил голкипер корейского коллектива во второй раз капитулировать.

2:0, Иордания в финале сыграет против соперников из Ирана или Катара.