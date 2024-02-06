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Кубок Азии по футболу

Сборная Иордании шокировала команду Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии

06 Февраля 2024 • 19:59 Комментировать
Иордания
2:0
Южная Корея

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Азии, в котором команда Иордании противостояла сборной Южной Кореи. Номинальные хозяева не так часто контролировали мяч, но превзошли соперника по количеству ударов по воротам, а главное - реализовали свои моменты. Корейцы первыми послали мяч в сетку, это Сон Хын Мин перебросил голкипера, но из явного офсайда. Вскоре эта же команда получила право на пенальти, но ВАР отменил решение судьи, а в следующей атаке Сон головой пробил в штангу. Язан Альнаимат после перерыва был брошен в отрыв, и форвард реализовал этот выход один на один с вратарем. Мусса аль-Тамари выстрелом из-за пределов штрафной заставил голкипер корейского коллектива во второй раз капитулировать.

2:0, Иордания в финале сыграет против соперников из Ирана или Катара.

Протокол игры  
Иордания2:0Южная Корея
(1:0) Альнаимат Язан53'  
(2:0) Аль-Тамари Мусса66'  
Абу Лайла ЯзидНасиб АбдаллаАль-Араб ЯзанМари БараХаддад Эхсан  45'Хашиш Мохаммад  64'Аль-Рашдан Низар 90' (Садех Ибрагим ( 90') Аль-Равабдех НурАль-Тамари МуссаАль-Марди Махмуд 90' (Айед Раджай ( 90') Альнаимат Язан 85' (Хамад Анас ( 85')
Запасные: Жуади АхмадРатеб СалехЯсин Анас БаниАбу-Джалбуш ЮсефШильбая ФерасЗраик Мохаммед АбуАль-Фахури АбдаллаАвад ФадиАбу Таха Муханнад
Хён-У ЧоТхэ-Хван Ким IIЧжон Сын-Хен  84'Ким Ён ГвонСоль Ен УЧхэ-Сон Ли II 81' (Чжун Ян Хён ( 81') Пак Ен-У 56' (Гуэ-Сон Чо ( 56'  89') Ин-Бом Хван  15'Кан-Ин ЛиХын Мин СонХи-Чан Хван 81' (Чжон Ву-Ён ( 81')
Запасные: Ким Джи СуХон Хён-СокЧжин-Су КимБум-Гын СонО Хен-ГюЛи Ки ЧеМун Сон-МинПак Чжин СобЛи Сан-Мин
06 февраля. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Южной Кореи Сборная Иордании

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