Непомнящий: «Таджикистан превзошёл себя»

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил результаты сборной Таджикистана на Кубке Азии в Катаре.

Напомним, таджикистанская команда добралась до четвертьфинала турнира, в котором проиграла Иордании (0:1).

«Таджикистан превзошел себя. Они впервые участвовали в финальной стадии и вышли из группы, но, к сожалению, [в четвертьфинале] проиграли», — приводит слова Непомнящего портал «Чемпионат».

По итогам группового турнира Таджикистан занял второе место, набрав четыре очка в трех играх. В первом матче плей-офф команда одолела ОАЭ в серии пенальти, а в 1/4 финала уступила Иордании.