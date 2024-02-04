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Кубок Азии по футболу

Непомнящий: «Таджикистан превзошёл себя»

04 Февраля 2024 • 19:52 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил результаты сборной Таджикистана на Кубке Азии в Катаре.

Напомним, таджикистанская команда добралась до четвертьфинала турнира, в котором проиграла Иордании (0:1).

«Таджикистан превзошел себя. Они впервые участвовали в финальной стадии и вышли из группы, но, к сожалению, [в четвертьфинале] проиграли», — приводит слова Непомнящего портал «Чемпионат».

По итогам группового турнира Таджикистан занял второе место, набрав четыре очка в трех играх. В первом матче плей-офф команда одолела ОАЭ в серии пенальти, а в 1/4 финала уступила Иордании.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий сборная Таджикистана
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