Агаларов: «Узбекистан мог дойти до финала Кубка Азии, будь чуть больше везения»

Бывший футболист Руслан Агаларов поделился мыслями относительно выступления сборной Узбекистана на Кубке Азии.

«Есть осадок, что могли пройти дальше, но проиграли по пенальти. В целом команда мне понравилась. Было бы немного больше везения Узбекистан мог и до финала дойти», - передает слова Агаларова «Чемпионат».

Напомним, что национальная команда Узбекистана дошла до стадии ¼ финала Кубка Азии. В четвертьфинальном матче узбекам противостояла сборная Катара. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались катарцы – 3:2.