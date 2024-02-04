Фёдоров оценил выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии

Экс-игрок сборной Узбекистана Андрей Фёдоров поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке Азии. Сборная дошла до стадии ¼ финала турнира.

«Скажу так: на пятёрку Кубок Азии для Узбекистана оценить нельзя, но выступили очень достойно. Четвертьфинал тоже успех. Оказались в компании хороших команд и неплохо выступили», - передает слова Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, что в поединке ¼ финала соревнований сборной Узбекистана противостояла национальная команда Катара. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались катарские футболисты – 3:2.