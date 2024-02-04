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Кубок Азии по футболу

Фёдоров оценил выступление сборной Узбекистана на Кубке Азии

04 Февраля 2024 • 12:02 Комментировать

Экс-игрок сборной Узбекистана Андрей Фёдоров поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке Азии. Сборная дошла до стадии ¼ финала турнира.

«Скажу так: на пятёрку Кубок Азии для Узбекистана оценить нельзя, но выступили очень достойно. Четвертьфинал тоже успех. Оказались в компании хороших команд и неплохо выступили», - передает слова Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, что в поединке ¼ финала соревнований сборной Узбекистана противостояла национальная команда Катара. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались катарские футболисты – 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Андрей Фёдоров
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