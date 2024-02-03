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Кубок Азии по футболу

​Определены полуфинальные пары Кубка Азии

03 Февраля 2024 • 21:33 Комментировать
Иордания
...
Южная Корея
06.02 18:00

На Кубке Азии завершилась стадия четвертьфинала. Борьбу за трофей продолжают четыре национальные команды – сборные Иордании, Южной Кореи, Ирана и Катара. В полуфинале они составили следующие пары:

Иордания – Южная Корея;

Иран – Катар;

Первый из этих полуфинальных матчей пройдёт 6 февраля, а второй – 7 февраля. Решающая битва за трофей состоится 10 февраля.

Отметим, что прошлый Кубок Азии в 2019 году выиграла национальная сборная Катара. В том финале катарцы обыграли Японию со счётом 3:1.

Добавим, что чаще всех Кубок Азии выигрывала сборная Японии (4 раза). «Синие самураи» на этот вылетели в четвертьфинале.

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Сборная Южной Кореи Сборная Катара Сборная Ирана Сборная Иордании Кубок Азии ещё теги

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ИОРДАНИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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