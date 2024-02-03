​Определены полуфинальные пары Кубка Азии

На Кубке Азии завершилась стадия четвертьфинала. Борьбу за трофей продолжают четыре национальные команды – сборные Иордании, Южной Кореи, Ирана и Катара. В полуфинале они составили следующие пары:

Иордания – Южная Корея;

Иран – Катар;

Первый из этих полуфинальных матчей пройдёт 6 февраля, а второй – 7 февраля. Решающая битва за трофей состоится 10 февраля.

Отметим, что прошлый Кубок Азии в 2019 году выиграла национальная сборная Катара. В том финале катарцы обыграли Японию со счётом 3:1.

Добавим, что чаще всех Кубок Азии выигрывала сборная Японии (4 раза). «Синие самураи» на этот вылетели в четвертьфинале.