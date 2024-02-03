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Кубок Азии по футболу

Роковая качельная серия пенальти: Узбекистан вылетел с Кубка Азии, проиграв Катару

03 Февраля 2024 • 21:31 Комментировать
Катар
1:1
Узбекистан

 

В последнем четвертьфинале Кубка Азии 2023 года хозяйка турнира сборная Катара принимала национальную команду Узбекистана. Определялся соперник Ирана по полуфинальному матчу.

Протокол игры  
Катар1:1, пен. 3:2Узбекистан
(1:0) Юсупов Уткир27'  
  59'Хамробеков Одилжон (1:1)
   
Баршам Мешаал  46'Сальман Тарек 91' (Мохаммед Исмаиль ( 91') Аль-Мухтар АльмахдиМендес ЛукасРо-Ро Педро Мигел  105'Габер Джассем 81' (Хатим Абделазиз ( 81') Фати Ахмед 104' (Машааль Мустафа ( 104') Аль-Хайдос Хассан 54' (Мазид Халид Мунир ( 54'  89') Ваад Мохаммед 108' (Аль-Браке Султан ( 108') Али Алмоез  90'Афиф Акрам
Запасные: Закария СалахАль-Ганехи АхмедАлаэльдин АхмедХухи БуалемЮссеф ЮссефАль-Шееб СаадАсад Али
Юсупов УткирАбдуллаев Абдулла IIЭшмурадов УмарАшурматов Рустам  90'Тургунбаев Азизбек 106' (Хамралиев Мухаммадкодир ( 106') Сайфиев Фаррух 99' (Aбдурахматов Зафармурод ( 99') Хамробеков ОдилжонШукуров Отабек  69'Урунов Остон 74' (Умаров Шохбоз ( 74') Файзуллаев Аббосбек 114' (Эркинов Хожимат ( 114') Машарипов Джалолиддин
Запасные: Диёр ХолматовАбдухаликов БобурАлиджанов ХожиакбарЭргашев БотиралиАмонов АзизбекНематов АбдувохидИскандеров ДжамшидБолтабаев Джамшид
03 февраля. Стадион "Эль-Байт".

Катарцы выиграли прошлый Кубок Азии в 2019 году. Что касается сборной Узбекистана, то выходом в четвертьфинал континентального первенства она повторила свои достижения образца 2004, 2007 и 2015 годов. Продвижение сейчас в полуфинал турнира перелистывало бы новую страницу в истории узбекистанского футбола.

Если брать путь команд на нынешнем азиатском форуме, то сборная Узбекистана на групповом этапе сыграла вничью с Сирией, разгромила Индию и поделила очки с Австралией. Сборная Катара до плей-офф одержала три победы из трёх возможных, обыграв команды Ливана, Таджикистана и Китая.

В 1/8 финала узбекистанцы выбили Таиланд благодаря решающему голу нападающего московского ЦСКА Файзуллаева, а Катар с таким же счётом 2:1 справился с Палестиной. В случае вылета катарцев на Кубке Азии оставались бы ещё две ближневосточные сборные – Иордания и Иран. А вот Узбекистан был последним представителем Центральной Азии после поражения команды Таджикистана от Иордании.

В отчётном матче первый опасный момент в начале одиннадцатой минуты создали «бордовые». Афиф открылся на заброс по левому полуфлангу и приложился в створ ворот – Юсупов отвёл угрозу. Открыли же счёт катарцы на 27-й минуте. Вбросили аут на правом фланге, аль-Хайдос из-под Ашурматова пробил практически от лицевой линии, а дезориентированный Юсупов сквозь свои руки пропустил мяч в сетку (1:0). Записано как автогол вратаря.

Могли узбекистанцы отыграться до перерыва? Могли. Шукуров пробил с левого угла вратарской, и рикошет от соперника поднял мяч над створом. Удар Тургунбаева на правой штанге заблокировал в подкате Ваад. А экс-спартаковец Урунов слишком слабо переместил мяч в руки Баршама после момента хозяев. Юсупов выручил гостей, когда аль-Мухтар пробил «углом головы» или затылком после подачи со штрафного.

На старте второго тайма Мешаал Баршам едва не устроился на красную карточку. Вратарь сборной Катара покинул свою штрафную площадь, чтобы уронить Файзуллаева. Главный арбитр показал жёлтую карточку, а видеоассистенты расценивали, не тянет ли этот эпизод на лишение соперника явной возможности забить гол. Рассудили, что не тянет. Со штрафного Машарипов напрямую приложился в левую девятку, однако Баршам отразил мяч, ну а добивание там было уже несерьёзное.

Узбекистанцы осознавали, что им лучше не тянуть со сравнением счёта. Они владели инициативой и на исходе часа игры добились своего. Дальним ударам Машарипова и Шукурова не хватило точности – тогда в дело включился Хамробеков. По центру благодаря обыгрышу с партнёром ему удалось продвинуться поближе, и он в падении поразил правый угол (1:1). После этого команды морально уже были готовы к дополнительному времени.

В плей-офф Кубка Азии раньше случались чрезвычайно важные голы в добавленное время – у Таджикистана против ОАЭ, у Иордании против Ирака, у Южной Кореи против Саудовской Аравии. На этот раз 12 накинутых арбитром минут прошли без забитых мячей, хотя на их финише команды простили друг друга. Афиф чуть не оформил дубль закруткой в правую девятку, а Умаров за малым не попал в правый нижний угол.

Катарцы были ближе к победе в игровое время. Однако Хатем попал в перекладину, Алмоез Али – в сетку с внешней стороны. В итоге судьба последней путёвки в полуфинал решалась в серии пенальти. Первой в ней била сборная Узбекистана. Шукуров поразил левый угол (0:1 – здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Афиф – тоже (1:1). Далее Ашурматов и Алмоез Али идентично не забили в правый угол – мячи оттуда вытаскивали вратари (1:1).

Умаров отличился в левый угол (1:2). Аль-Мухтар запустил мяч вообще не по назначению – очень высоко на трибуны (1:2). Абдурахматов пробил в левую сторону – отразил Баршам (1:2). Аль-Браке чётко положил мяч под правую штангу (2:2). Машарипов пробил просто ужасно по центру – прямо во вратаря (2:2). А катарцы реализовали решающий пенальти в лице Педро Мигела (3:2). Таким образом, сборная Узбекистана покидает Кубок Азии, а Катар в полуфинале встретится с Ираном.

Кирилл Иванцов

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