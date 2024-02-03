Хонда – о поражении Японии от Ирана в плей-офф Кубка Азии: «Нужны революционные перемены»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда в социальных сетях отреагировал на неожиданный вылет национальной команды из плей-офф Кубка Азии.

«Я не смотрел игру, так как в этот момент находился в самолёте. Меня очень расстроило это поражение. Япония, как и другие страны становится сильнее. Но мы не можем продолжать в том же духе. Нужны революционные перемены», — написал Хонда.

3 февраля сборная Японии сенсационно проиграла Ирану со счётом 1:2. Несмотря на гол Хидемасы Мориты иранцы после перерыва перевернули игру, забив два мяча, и выбив Японию из турнира.