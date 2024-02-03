Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Азии по футболу

Хонда – о поражении Японии от Ирана в плей-офф Кубка Азии: «Нужны революционные перемены»

03 Февраля 2024 • 18:04 Комментировать
Иран
2:1
Япония

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда в социальных сетях отреагировал на неожиданный вылет национальной команды из плей-офф Кубка Азии.

«Я не смотрел игру, так как в этот момент находился в самолёте. Меня очень расстроило это поражение. Япония, как и другие страны становится сильнее. Но мы не можем продолжать в том же духе. Нужны революционные перемены», — написал Хонда.

3 февраля сборная Японии сенсационно проиграла Ирану со счётом 1:2. Несмотря на гол Хидемасы Мориты иранцы после перерыва перевернули игру, забив два мяча, и выбив Японию из турнира.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кейсуке Хонда Сборная Японии Сборная Ирана Кубок Азии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Февраля
18:04
Хонда – о поражении Японии от Ирана в плей-офф Кубка Азии: «Нужны революционные перемены»
12:25
Ставка и прогноз на матч Иран – Япония Кубка Азии – 3 февраля 2024
02 Февраля
00:40
Актуальный прогноз и ставка на матч Иран — Япония Кубка Азии — 3 февраля 2024
00:35
Прогноз на точный счёт матча Иран — Япония Кубка Азии — 3 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера Кроос рассказал, что думает об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Иран Иран
Япония Япония
2
1
4.10 3.45 1.88
Видео
03.02.24 в 18:30
Катар Катар
Узбекистан Узбекистан
2.43 3.00 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
18:04 · Кубок Азии
Хонда – о поражении Японии от Ирана в плей-офф Кубка Азии: «Нужны революционные перемены»
17:36 · Кубок Азии
Файзуллаев попал в стартовый состав сборной Узбекистана на матч против сборной Катара
16:33 · Кубок Азии
Сборная Ирана на 90-й минуте дожала японцев
08:03 · Кубок Азии
​Игрока японской сборной отстранили от Кубка Азии из-за расследования по изнасилованию
02 Февраля
22:30 · Кубок Азии
Эксперт считает, что сборная Узбекистана достойна полуфинала Кубка Азии
21:16 · Кубок Азии
Сборная Южной Кореи на последних секундах ушла от поражения и в итоге стала полуфиналистом Кубка Азии
17:43 · Кубок Азии
Сборная Иордании установила личный исторический рекорд на Кубке Азии
16:27 · Кубок Азии
​Уткин дал прогноз на матч Кубка Азии Австралия – Южная Корея
01 Февраля
20:46 · Россия. Премьер-лига
Семак планирует сходить с игроками «Зенита» на Кубок Азии
18:18 · Италия. Серия А
Манчини рискует потерять работу
31 Января
22:06 · Кубок Азии
Известны все пары четвертьфиналистов Кубка Азии
21:58 · Кубок Азии
Сборная Ирана в пенальти переиграла соперников из Сирии
16:32 · Кубок Азии
Сборная Японии ожидаемо легко прошла соперников из Бахрейна
30 Января
23:51 · Кубок Азии
У Роналду появился австралийский одноклубник официально
22:09 · Кубок Азии
Сборная Саудовской Аравии не проходит выше первой стадии плей-офф Кубка Азии с 2007 года
Все новости
Рекомендуем