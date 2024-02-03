Файзуллаев попал в стартовый состав сборной Узбекистана на матч против сборной Катара

Стал известен стартовый состав сборной Узбекистана на матч 1/4 финала Кубка Азии против сборной Катара, которая является хозяйкой турнира.

С первых минут на поле появится футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, а также экс-игрок столичного «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов.

Стартовый состав сборной Узбекистана: Юсупов, Сайфиев, Ашурматов, Эшмуродов, Шукуров, Хамробеков, Абдуллаев, Тургунбоев, Файзуллаев, Машарипов, Урунов.

Свисток о начале поединка прозвучит в 18:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.