Сборная Ирана на 90-й минуте дожала японцев

В третьем четвертьфинале Кубка Азии встретились сборные Ирана и Японии. В середине первого тайма Хидемаса Морита слева прорвался к воротам между защитников и пробил в цель, мяч рикошетом от кипера оказался в сетке. Саман Годдос имел отличный момент, но минимально промахнулся. Вскоре он подавал на Сердара Азмуна, который едва-едва не дотянулся до мяча. В начале второго тайма после неудачной игры голкипера Азмун заполучил мяч и вывел на убойную позицию Мохаммада Мохеби, который тут же сравнял счет - 1:1. Азмун послал мяч в сетку ворот, но в спорном моменте зафиксирован офсайд. На 90-й минуте иранцы дожали противника, заработав пенальти. Алиреза Джаханбакш стрельнул в левую девятку, и голкипер не дотянулся.

Иранцы в полуфинале, соперник едет домой.