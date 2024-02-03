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Кубок Азии по футболу

Сборная Ирана на 90-й минуте дожала японцев

03 Февраля 2024 • 16:33 Комментировать
Иран
2:1
Япония
окончен

В третьем четвертьфинале Кубка Азии встретились сборные Ирана и Японии. В середине первого тайма Хидемаса Морита слева прорвался к воротам между защитников и пробил в цель, мяч рикошетом от кипера оказался в сетке. Саман Годдос имел отличный момент, но минимально промахнулся. Вскоре он подавал на Сердара Азмуна, который едва-едва не дотянулся до мяча. В начале второго тайма после неудачной игры голкипера Азмун заполучил мяч и вывел на убойную позицию Мохаммада Мохеби, который тут же сравнял счет - 1:1. Азмун послал мяч в сетку ворот, но в спорном моменте зафиксирован офсайд. На 90-й минуте иранцы дожали противника, заработав пенальти. Алиреза Джаханбакш стрельнул в левую девятку, и голкипер не дотянулся.

Иранцы в полуфинале, соперник едет домой.

Протокол игры  
Иран2:1Япония
  28'Морита Хидемаса (0:1)
(1:1) Мохеби Мохаммад55'  
(2:1) Джаханбахш Алиреза90'  
Бейранванд АлирезаРезаэян РаминКанаани ХоссейнХалилзаде ШоджаМохаммади МиладЭбрахими ОмидЭззатоллахи СаидДжаханбахш АлирезаГоддос СаманМохеби МохаммадАзмун Сердар
Запасные: Хаджсафи ЭсханХоссейни ХоссейнГайеди МехдиГолизаде АлиНиазманд ПаямЧешми РузбехАсади РезаЮсефи АрияФаллах СаманАнсарифард КаримТораби МехдиМоганлу Шахрияр
Судзуки ДзионМайкума СейяИтакура Ко  24'Томиясу ТакэхироИто ХирокиКубо Такефуса 67' (Минамино Такуми ( 67') Эндо ВатаруМорита Хидемаса 90' (Хосоя Мао ( 90') Доан РицуУэда Аясэ  48'Маэда Дайдзэн 67' (Митома Каору ( 67')
Запасные: Асано ТакумаСугавара ЮкинариВатанабэ ЦуёсиМаэкава ДайяНакаяма ЮтаСано КаисуМатида КокиТанигути СёгоНакамура Кейто
03 февраля. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Сборная Ирана

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